2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. “5 araç sınırı”, artan teminatlar ve yeni prim kuralları özellikle Alanya’daki sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

Türkiye’de zorunlu trafik sigortası sistemi 1 Ocak 2026 itibarıyla önemli değişikliklerle yenileniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte sigorta sisteminin daha adil ve şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni kurallar özellikle araç sahipliğinin oldukça yaygın olduğu turizm kenti Alanya için ayrı bir önem taşıyor. Turizm, kiralama şirketleri ve bireysel araç sahipliğinin yoğun olduğu şehirde sigorta maliyetleri uzun süredir sürücülerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLERİ İLGİLENDİREN EN KRİTİK MADDE: 5 ARAÇ SINIRI

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise “5 araç sınırı” oldu.

2026’dan itibaren bir kişi aynı araç grubunda en fazla 5 aracı “özel kullanım” kapsamında sigortalatabilecek. Eğer bir kişinin 6 veya daha fazla aracı varsa, bu araçlar sigorta şirketleri tarafından “ticari veya tüzel kullanım” kapsamında değerlendirilecek ve primler buna göre daha yüksek hesaplanacak.

Bu düzenleme özellikle Alanya’da araç kiralama işi yapan ancak araçlarını bireysel kullanım gibi gösteren kişiler için önemli sonuçlar doğurabilir. Yeni sistemle birlikte kayıt dışı filo kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TURİZM KENTİ ALANYA’DA ETKİSİ DAHA FAZLA HİSSEDİLEBİLİR

Alanya’da özellikle yaz sezonunda rent a car işletmeleri, turizm transfer araçları ve bireysel araç kiralama faaliyetleri oldukça yaygın. Bu nedenle yeni düzenlemenin şehirdeki sigorta piyasasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Sigorta sektörü temsilcileri, yeni kuralların sigorta sistemindeki haksız rekabeti azaltabileceğini ifade ediyor. Çünkü bugüne kadar bazı kişiler çok sayıda aracı “özel araç” gibi göstererek daha düşük prim avantajı elde edebiliyordu.

Yeni sistemle birlikte gerçek bireysel araç sahipleri ile ticari araç kullanıcıları arasındaki ayrımın daha net yapılması amaçlanıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN MALİYETLER NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da araç kullanmak zaten son yıllarda ciddi bir maliyet kalemine dönüştü. Araç fiyatları, yakıt giderleri ve bakım masraflarının ardından trafik sigortası primleri de sürücüler için önemli bir gider kalemi haline geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte sistemin riskli sürücüler için daha yüksek prim, dikkatli sürücüler için daha dengeli prim mantığıyla işlemesi planlanıyor.

Bu da özellikle kazasız sürücüler için daha adil bir prim sistemi oluşturulması anlamına geliyor.

Bir başka ifadeyle; aynı şehirde yaşayan, aynı aracı kullanan iki sürücüden biri sürekli kaza yapıyorsa artık bunun maliyeti diğer sürücülere yansımayacak.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, araç sahiplerinin 2026 yılı poliçe yenilemelerinde yeni kuralları dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle birden fazla aracı olan kişiler için 5 araç sınırı kuralı sigorta maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle poliçe yenileme dönemlerinde sigorta şirketlerinden detaylı teklif alınması öneriliyor.

Kısacası yeni düzenleme, trafikteki risk dağılımını daha adil hale getirmeyi hedefliyor. Ancak Alanya gibi araç yoğunluğu yüksek şehirlerde bu değişikliğin etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek gibi görünüyor.