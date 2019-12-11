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GZP’nin 2020 otopark ücreti belli oldu

Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi

Gazipaşa 11.12.2019, 14:38
GZP’nin 2020 otopark ücreti belli oldu
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YENİ tarifeler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak. İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 23 TL olurken Gazipaşa (GZP) Alanya Havalimanı’nda ise 1 saatlik otopark ücreti 6,5 TL’den 7 TL çıkarıldı.
OTOPARKLAR TERCİH EDİLMİYOR 
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı. Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda kapalı ve açık otoparklar ücretleri nedeniyle tercih edilmediği için boş kalıyor.
YOL KENARLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR
Havalimanlarında otoparklara park ücretleri ödemek istemeyen yolcu yakınları havalimanı girişlerinde yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul Havalimanı girişinde yakınının çıkışını bekleyen Remzi Çeliktepe, 'Otoparka fazla para vermemek için yaklaşık yarım saattir girişte bekliyorum, ilk 1 saat ücretsiz olsa çok daha iyi olur' dedi.
HAVALİMANLARINA YAKIN OTOPARKLAR TERCİH EDİLİYOR
Ücretler nedeniyle İstanbul'da bulunan havalimanlarının yakınına konumlanan otoparklar uygun fiyatları ile yolcuların ilgisini çekiyor. 24 saati 10 TL olarak hizmet veren otoparklarda ayrıca havalimanlarına 24 saat ücretsiz servis imkanı bulunuyor. Bu özel otoparklar 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilmesi de tercih edilmelerini sağlıyor.
OTOPARKLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANANLAR
Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami 1 saat süre için otopark parası ödemezken, Engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz olacak.

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