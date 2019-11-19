Eşi dövülerek öldürülen kadın evde korkunç halde bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın, evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Çocukları tarafından asılı halde bulunan kadının eşinin 3 ay önce dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Gazipaşa 19.11.2019, 07:28
HATAY'IN Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti. Olay, saat 18.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 kardeş, anneleri Yağmur Ç.'yi iple asılı hareketsiz halde buldu. Çocuklar, komşuya giderek durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağmur Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur Ç.'nin cesedi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
EŞİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Bu arada, Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç.'nin 3 ay önce darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
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