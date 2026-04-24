Belediye bahçesinde oynadıktan sonra çöplerini toplayan çocuklar, Başkan Özçelik’in dikkatinden kaçmadı

Alanya’da belediye binasının arka bahçesinde oyun oynayan bir grup çocuğun sergilediği çevreye duyarlı davranış, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in takdirini kazandı. Günlük bir toplantı sırasında pencereden dışarı bakan Özçelik, çocukların oyun sonrası çöplerini topladığını fark edince harekete geçti.

ÖRNEK DAVRANIŞA KAYITSIZ KALMADI

Çocukların oynayıp eğlendikten sonra yiyecek ve içecek atıklarını çöp kutusuna attığını gören Başkan Özçelik, bu davranışı toplumsal sorumluluk bilinci açısından önemli buldu. Çocukları makamına davet eden Özçelik, onlarla tanışıp sohbet etti.

“BU DUYARLILIK HEPİMİZ İÇİN UMUT VERİCİ”

Başkan Özçelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün makamda bir toplantıdaydım ve pencereden dışarı baktığımda belediyemizin arka alanında oynayan çocukları gördüm. Sonrasında örnek bir davranışa tanık oldum. Oynadılar, eğlendiler, ardından yiyecek ve içeceklerinin çöplerini çöp kutusuna attılar. Bu duyarlılık, bu yaşta kazanılan sosyal sorumluluk duygusu hepimiz için umut verici. Hemen kendilerini makamımıza davet ettik, tanıştık, sohbette bulunduk. Örnek davranışları için sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar.”