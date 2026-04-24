Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonası, Burdur’da geniş katılım ve yüksek rekabetle tamamlandı. Farklı üniversitelerden sporcuların yer aldığı organizasyonda, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Bedirhan Dinçer Perk önemli bir başarıya imza attı.

74 KİLODA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Büyük erkekler 74 kilo kategorisinde mücadele eden Perk, zorlu rakipleri karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Başarılı sporcu, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı.

ALANYA’YI TEMSİL ETTİ

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Perk’in elde ettiği derece, hem üniversite camiasında hem de Alanya’da memnuniyetle karşılandı. Organizasyonda gösterdiği performans, genç sporcular için de örnek oldu.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN SONUCU

Aynı zamanda Alanya Doğuş Taekwondo Fight Akademi sporcusu olan Bedirhan Dinçer Perk’in başarısı, düzenli antrenman ve planlı hazırlık sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Şampiyonada dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla gelecek organizasyonlar için de umut verdi. Alanya’dan çıkan bu tür dereceler, ilçede spor altyapısının gelişimi açısından da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.