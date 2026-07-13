ADANA'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilde bulunan Makbule T. ile 12 yaşındaki oğlu Mehmet T., boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde duran kalpleri ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırılan anne ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sudan çıkardı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanal içerisindeki otomobile ulaşarak araçta mahsur kalan Makbule T. ile oğlu Mehmet T.'yi sudan çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun bilincinin kapalı olduğu, yapılan kontrolde ise kalplerinin durduğu belirlendi.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı

Sağlık ve itfaiye ekipleri, olay yerinde zamanla yarıştı. Anne ve oğluna dakikalar boyunca kalp masajı uygulanırken, yoğun çabanın ardından her ikisinin de kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hayata döndürülen Makbule T. ile oğlu Mehmet T., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede acı haber geldi

Doktorların yoğun müdahalesine rağmen Makbule T. ile 12 yaşındaki Mehmet T. kurtarılamadı. Anne ve oğlunun yaşamını yitirmesi, yakınlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, otomobilin sulama kanalına nasıl düştüğünü belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği feci kaza, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.