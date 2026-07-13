Yeniden dolaşıma giren görüntülerde Haluk Levent, dernek aracılığıyla ulaştırılan yardımlar hakkında konuşurken, yardım alan ailelerden herhangi birinin kendisi hakkında olumsuz bir iddiada bulunması halinde görevini bırakacağını söylüyor.

Konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Toplanan paralardan şunu aldık bunu aldık dediğimiz ailelerden biri çıksın 'hayırsever bize para yollamadı, Haluk Levent gitti parayı yedi' desin."

Levent, sözlerinin devamında ise,

"İstifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim."

ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada yeniden paylaşıldı

Yaklaşık üç yıl önce kaydedildiği belirtilen konuşma, Haluk Levent ile ilgili son gelişmelerin ardından sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılmaya başlandı. Görüntüler kısa sürede geniş etkileşim alırken, çok sayıda kullanıcı eski açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu videonun güncel bir açıklama olmadığı, geçmişte yapılan bir konuşmaya ait olduğu belirtiliyor. Konuşmanın yapıldığı tarih ve bağlam hakkında ise resmi bir açıklama bulunmuyor.