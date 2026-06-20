Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni yavrularına kavuştu. Türkiye'nin en geniş alanlarından birine sahip olan tesiste, 118 farklı türden 1500'ü aşkın canlının popülasyonu giderek artıyor.

Veteriner hekimler ve bakıcıların gözetiminde doğan yeni üyeler arasında zebra, midilli, ara papağan, jako papağan, alageyik ve benekli geyikler bulunuyor. Yetkililerin açıklamasına göre, bu peş peşe gelen doğumlar tesis içindeki hayvan refahının ve bakım kalitesinin yüksek seviyede olduğunun en belirgin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

KAÇAKÇILARDAN KURTARILAN TURAKO KUŞLARI YAVRULADI

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, hayvan sayısındaki artışın kendilerini son derece sevindirdiğini bildirdi. Arsun'un aktardığına göre, özellikle geçtiğimiz yıl yasa dışı ticaret operasyonunda el konularak parka emanet edilen Afrika kökenli nadir turako kuşlarından iki yavru elde edilmesi büyük bir başarı olarak görülüyor.

YABAN HAYATI İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Kaçak avcılık ve yasa dışı ticaret mağduru egzotik türler için bir rehabilitasyon merkezi işlevi gören park, strese giren bu hayvanların yeniden doğal üreme döngülerine kavuşmasını sağlıyor. Turako gibi oldukça hassas türlerin koruma altında sağlıklı yavrular vermesi, bu tür merkezlerin biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından üstlendiği kritik rolü ortaya koyuyor.

Alanyalı doğaseverlerin ve çocuklu ailelerin de hafta sonu gezilerinde sıkça tercih ettiği Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki bu yeni üyeler, kamuoyunun yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle yeni doğan sağlıklı zebra yavrusu ve midilliler, parkın şu sıralar en çok ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.