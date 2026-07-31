Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (60) yönetimindeki 06 FZU 899 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bölümde karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen B.A. (35) idaresindeki 06 FYG 748 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Peş peşe çarpışmalar yaşandı

İlk çarpışmanın etkisiyle bölgede büyük panik yaşanırken, arkadan gelen A.Ö.A. (37) yönetimindeki 05 ADN 299 plakalı otomobil ile M.A.Ş. (43) idaresindeki 06 FR 8819 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Böylece toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve diğer ekipler sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan Ş.A. (35), Ç.A. (2) ve G.A. (4) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.