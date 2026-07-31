İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

‘NAZIM AKKOYUNLU’NUN ATAMASI BENİM TARAFIMDAN YAPILDI’

Sinem Dedetaş ifadesinde, "Nazım Akkoyunlu isimli şahsı 2019-2020 yılları arasında İBB iştiraki Bimtaş şirketinin genel müdürü olması sebebiyle tanıdım. Kendisi son olarak Üsküdar Belediyesine bağlı iştirak şirketi Kent A.Ş. Genel Müdürüydü. Nazım Akkoyunlu'nun ataması benim tarafımdan yapıldı. Ben göreve geldiğim 2024 yılında şirketin Üsküdar Belediye binasının içerisinde bir adet ofisi bulunmaktaydı. Ben göreve geldikten sonra Kent A.Ş. ile belediyenin aynı bina içerisinde bulunmasının mahsurlu olabileceğini düşünerek Kısıklı'da bulunan adresine taşındı. Nazım Akkoyunlu'nun şirket iş ve işleyişleriyle ilgili benimle görüşmesi gereken konularda kullandığı odası vardır. Kendisiyle ticari ilişkim ya da borç alacak verecek ilişkim olmamıştır. Ulaş Meydan isimli şahsı eşim Barış Dedetaş ile arkadaş olması vesilesiyle tanımaktayım. Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevim dönemimde de kendisinden sosyal medya içerik üretimi konusunda hizmet alımı gerçekleştirmiştim. Üsküdar Belediye Başkanı olduktan sonra da 2025 yılı Haziran ayına kadar sosyal medya işini belediye bünyesinde yürüttü. Kendisiyle ticari ilişkim ya da borç alacak verecek ilişkim olmamıştır” dedi.

'WHATSAPP VE MAİL HESAPLARINDAN HABERİM YOKTU'

Dedetaş, “Kent A.Ş. iştirakinin kısaca benim dönemimde işlemlerinden bahsetmek istersem; Üsküdar ilçesinin yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu için başkanlığım döneminde konu üzerinde durarak, Kent A.Ş.'nin vatandaş ile müteahhit arasındaki anlaşmazlıklarını ortadan kaldırmak, uzlaşmayı sağlamak, kentsel dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde 3 adet kentsel dönüşüm ofisi ve ‘Üsküdar Yenileniyor’ dijital platformu oluşturduk. Kentsel dönüşüm sürecinde hangi evrakların hazırlanması ve sürecin nasıl yürütüleceği konusunda vatandaşlarımıza bilgi vermeyi amaçladık. Kent A.Ş. Genel müdürü Nazım Akkoyunlu'da tam da bu sebepten İBB iştiraki Bimtaş da yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla bilgi ve birikime sahip olduğundan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'ye benim tarafımdan genel müdür olarak atanmıştır. Soruşturma kapsamında Kent A.Ş.'nin işleyişi ile ilgili olarak kurulduğu iddia edilen whatsapp ve mail hesaplarından benim hiçbir şekilde haberim yoktu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ilk operasyondan sonra ben Kent A.Ş. tarafından müteahhitler ile sözleşme imzalanıp ruhsat verilen yerlerle ilgili bir çalışma yaptırdım. İmalatında usulsüzlük belirtilen ve mevzuata aykırı yapılarla ilgili derhal yapı tatil tutanağı tutularak belediye encümeninden yıkım kararı aldırılması için talimat verdim. Bu usulsüz yapılara ilişkin tespit ve işlemler hala devam etmektedir” diye konuştu.

‘KENT A.Ş.'NİN MÜTEAHHİTLERE FAZLADAN ALAN KAZANDIRMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Dedetaş, “Kent A.Ş.'nin müteahhitlere fazladan alan kazandırma yapması mümkün değildir. Bu kapsamda müteahhitlerle Kent A.Ş. arasında yapılan sözleşmelerle ilgili ne kadar kazanç elde ettikleri hakkında bilgim yoktur. Şirketin genel gelir ve gider durumundan ise tabi ki de bilgi sahibiyim. Bu soruşturmadan sonra bilgi edinmek amacıyla muhasebe kayıtları ile gelir gider tablolarında karşılaştırma yaptım, herhangi bir usulsüzlük fark etmedim. Ben Kent A.Ş.'nin müteahhitlerle yapmış olduğu sözleşmeleri müteahhitlere verip vermediklerini bilmiyorum, bu konuda bilgi sahibi değilim. Kent A.Ş.'nin yetkilisi Nazım Akkoyunlu'dur. İskan ruhsatı alınması için herhangi bir kurum, kuruluşa yönlendirme yapılarak bağışta bulunulması isteği mümkün değildir. Müteahhitlerin kendi rızaları doğrultusunda yapmış ve yapabilecek oldukları bağışları vardır. Müteahhitlere Bimkart aldırılması konusunda benim bilgim yoktur. Ne benim, ne benim yetki verdiğim bir kişinin Bimkart aldırılması için talebi yoktur. Ancak bayramlarda maddi açıdan durumu kötü olan insanlara belediye aracılığıyla yardım edilmek istenilmişse bu şekilde vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla belediye aracı kılınarak bağışlar olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

‘MÜTEAHHİTLERDEN PARA ALINMASI YÖNÜNDE TALİMATIM OLMADI’

Dedetaş, “Nazım Akkoyunlu isimli şahsın bir dönem belediye başkan yardımcısı olarak tanıtılması olayının esası şudur. Nazım Akkoyunlu teknik işlerde bilgi ve birikimi yüksek olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onay vermesi halinde kamu görevlisi statüsüne istisnai memurluğa kendisini geçirmek istedim. Özel kalem müdürlüğünde bulunan görevli arkadaşlar sehven belediye başkan yardımcısı olacağını düşünerek tabela ve etiketler yapmışlar, bu konu idari bir hata olarak değerlendirilebilir. İskan ruhsatı verilmesi karşılığında benim veya özel kalemin ihtiyaçları nedeniyle herhangi bir şekilde Nazım Akkoyunlu'nun maddi menfaat talep etmesi yönünde kendisine bir talimatım veya talebim yoktur. Hakkımda isnat edilen eylemleri kabul etmiyorum. Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır” dedi.

‘KENT A.Ş.'NİN GELİR VE GİDER DURUMUNA ASLINDA HAKİMDİM’

Etkin pişmanlıktan yararlanan Özgür Ceylan'ın, Kent A.Ş.'nin yaklaşık 260 milyon liralık proje danışmanlık gelirinin toplantıda kendisine sunulduğu yönündeki iddiasının sorulması üzerine Dedetaş, “İfadede bahsedilen toplantı yapıldığında ben Nazım Akkoyunlu'ya Kent A.Ş.'nin gelirlerini ve gelir kalemlerini defaatle sordum. Burada bana yapılan gelir açıklamasını detaylandırmak istedim. Tek tek hangi müteahhitten neye istinaden danışmanlık geliri alındığını sordum. Artık bu konuyu merak etmeye başlamıştım. Detaylandırmam, bu danışmanlık gelirinin ne olduğunu öğrenmem gerektiğini düşündüm. Belediye başkanı olarak müteahhitlerle birebir görüşmemizin usülen doğru olmadığından dolayı müteahhitlerle Kent A.Ş. arasındaki bu çalışmayı geri dönüşleri araştırmak istedim ve toplantıda birkaç defa bu gelir kalemleri ile ilgili ayrıntılı olarak Nazım Akkoyunlu'dan açıklama yapmasını istedim. Emniyetteki ifademde sözleşmelerle ne kadar kazanç elde ettiğime dair bir bilgim yoktur beyanlarımdaki kastım tam olarak ne kadar gelir elde edildiğinin tarafımca bilinmediğinden kaynaklanır, Kent A.Ş.'nin gelir ve gider durumuna aslında hakimdim” dedi. Dedetaş, “Barkın Ege Tekkökoğlu'nun iskan ruhsatı için yapıldığı iddia edilen toplantılardaki bir kısım alınan kararlar noktasında Nazım Akkoyunlu tarafından bana danışıldığı şeklindeki beyanı iftiradır, kabul etmiyorum dediğim gibi bu yapıldığı iddia edilen toplantılarda ve bu toplantılarda aldıkları kararlardan ve bu kapsamda yapılan bir usulsüzlük varsa haberim ve bilgim yoktur” diye konuştu.

'MÜTEAHHİTLERDEN PARA TALEP ETTİĞİ İŞLERLE İLGİLİ DEDİKODU OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Dedetaş, “Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü başkanı olan Sadık Albayrak ile Mustafa Hacıosmanoğlu arasında birbirleri hakkında sürekli şikayetleri gündeme gelmeye başladı. Anladığım kadarıyla artık aralarındaki ipler kopma noktasındaydı. Mustafa Hacıosmanoğlu, Sadık Albayrak'ın kulüp başkanı olarak sporcularla birlikte yanlış hatırlamıyorsam eşini Trabzon deplasmanına götürdüğünü ve eşine nasıl bilet aldığını bana söyledi. Sadık Albayrak da Mustafa Hacıosmanoğlu hakkında sporculara yönelik yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu bana söyledi. Anladığım kadarıyla Ulaş Meydan da Mustafa Hacısomanoğlu'ndan yana tavır sergiliyordu, Sadık Albayrak, Mustafa Hacıosmanoğlu'na görev verilmemesini talep edince ben de her ikinizi birlikte tanıdım. Birlikte sizi ekip olarak görüyorum ya birlikte beraber devam edin ya da ikiniz de görevinizi yapmayın dedim. Ulaş Meydan veya Mustafa Hacısomanoğlu'nun müteahhitlerden para talep ettiği işlerle ilgili dedikodu olduğunu söyleyerek Sadık Albayrak'a bu şekilde yaklaşımda bulundum” dedi.

‘TAPELERDE BAHSEDİLEN KARTLAR ALIŞVERİŞ KARTLARIDIR’

M.Ö. ile arasında geçen tape kayıtlarının sorulması üzerine Dedetaş, "Söz konusu görüşmede ramazan kolilerinin dağıtım işi diğer birimleri de kapsadığı için geniş kapsamlı bir toplantı yapılması gerekiyordu. Ben de bununla ilgili Zoom toplantısında bu konunun konuşulacağını karşımdaki kişiye söyledim ancak karşımdaki kişi ısrarla konuşmak istediği için telefondaki konuşmayı uzattı. Ben de Zoom'dan konuşalım diyerek sitem ettim. Vakit kaybettirmemesi için bu şekilde telefondan görüşme yapmak istemediğimi kendisine bildirdim. Tapelerde bahsedilen kartlar da alışveriş kartlarıdır" dedi.