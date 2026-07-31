İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçük, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında dikkat çeken iddialar

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Cem Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı televizyon programlarında, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında gerçeğe aykırı değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Yazıda, Küçük'ün canlı yayında kullandığı "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyuna yanıltıcı bilgi verdiği iddia edildi.

Ayrıca Küçük'ün başka bir televizyon programında "Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var" şeklindeki açıklamasının da gerçeğe aykırı olduğu ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı savunuldu.

"Kamu barışını bozma potansiyeli taşıyor"

Savcılık sevk yazısında, söz konusu açıklamaların ve daha sonra yapılan sosyal medya paylaşımlarının birlikte değerlendirildiği belirtilerek, bu ifadelerin kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek nitelikte olduğu ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Savcılık, dosyadaki mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Cem Küçük hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Kararı hakimlik verecek

Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin nihai karar, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.