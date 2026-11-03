UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 3 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa'daki ikinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kritik mücadele öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Stuttgart: Seimen, Jaquez, Chabot, Hendriks, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, El Khannouss, Deniz Undav, Führich, Demirovic.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Stuttgart karşılaşması öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, UEFA kadrosunda yer alan oyuncularının tamamından yararlanabilecek.

Ancak Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Stuttgart karşılaşması öncesinde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada Lille'i 4-2 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray, son 4 resmi karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

OSIMHEN VE BATRAKOV'A BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Nijeryalı golcü, Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere çıktığı 10 karşılaşmada toplam 10 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Aleksey Batrakov da son 5 resmi maçta attığı 3 golle takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

STUTTGART'TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Almanya temsilcisi Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman'ın sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçında 7 puan toplayan Stuttgart, Viking ve Slovan Bratislava'yı mağlup ederken Atletico Madrid ile berabere kaldı.

Alman temsilcisi, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol görerek organizasyonun en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.