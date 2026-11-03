Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 maaş zammına yönelik hesaplamaları yeniden şekillendi. Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,58 arttığı bilgisine göre, temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında esas alınacak altı aylık dönemin ilk dört aylık bölümü ortaya çıktı.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ekimde yüzde 2,58'e yükselmesi, maaş artışlarına ilişkin beklentileri de etkiledi. Ancak kesin zam oranlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ait enflasyon sonuçlarının açıklanması gerekiyor.

DÖRT AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 8,28 OLDU

TÜİK'in 2026 yılı temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin yayımladığı tüketici fiyat endeksi verileri, sırasıyla yüzde 1,78, yüzde 1,84 ve yüzde 1,84'lük aylık artışlara işaret ediyor. Ekim ayı için bildirilen yüzde 2,58'lik artış da hesaplamaya dahil edildiğinde dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28 olarak hesaplanıyor.

Bu hesaplamada aylık enflasyon oranları doğrudan toplanmıyor. Her ayın fiyat artışı bir önceki ayın endeksi üzerinden bileşik olarak hesaplanıyor. Bu nedenle dört aylık oran, aylık yüzdelerin toplamı olan yüzde 8,04'ten farklılaşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocak ve temmuz dönemlerinde önceki altı aylık enflasyon artışı esas alınarak yükseltiliyor. Dolayısıyla yüzde 8,28'lik dört aylık oran, mevcut verilerle oluşan artışı gösteriyor. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı ise henüz belli değil.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memurlar ve memur emeklileri için maaş artışları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir hesaplama yöntemiyle belirleniyor. Kamu görevlilerinin maaşlarında toplu sözleşme zammı uygulanırken, ilgili altı aylık dönemde enflasyonun toplu sözleşme oranını aşması halinde oluşan fark da yeni dönem artışına ekleniyor.

27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2025/1 sayılı kararına göre, 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 toplu sözleşme artışı uygulanacak. Kararda ayrıca enflasyon farkının maaşlara yansıtılması hükme bağlandı.

Ocak 2027'de yapılacak hesaplamada, 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı esas alınacak. Dört aylık enflasyonun yüzde 8,28'e ulaşmasıyla bu eşik aşılmış oldu. Mevcut verilere göre oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde bulunuyor.

Bu farkın 2027 yılının ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla bileşik olarak uygulanması halinde, dört aylık verilere dayanan toplam memur ve memur emeklisi maaş artışı yaklaşık yüzde 6,26 olarak hesaplanıyor. Nihai oran, yılın son iki aylık enflasyonuna göre değişecek.

20 BİN, 25 BİN VE 30 BİN TL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Dört aylık yüzde 8,28'lik enflasyon artışı üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek artışı gösteriyor. Buna göre 20 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı yaklaşık 21 bin 656 TL'ye, 25 bin TL alan bir emeklinin maaşı 27 bin 70 TL'ye, 30 bin TL alan bir emeklinin maaşı ise 32 bin 484 TL'ye yükselebilir.

Bu tutarlar yalnızca dört aylık enflasyon üzerinden hazırlanan örnek hesaplamalardır. Kasım ve aralık aylarındaki fiyat değişimleriyle kesin zam oranı farklılaşacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenlemeler, kök aylığı düşük olan emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarı etkileyebilecek.

TEMMUZ 2026 ZAMMIYLA ARADAKİ FARK ÖNE ÇIKTI

2026 yılının ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz maaşlarına yüzde 17,76 oranında yansımıştı. Ocak 2027 zammının hesaplanmasında kullanılan temmuz-ekim dönemindeki yüzde 8,28'lik artış ise önceki altı aylık zam oranının yaklaşık 9,48 puan altında bulunuyor. Ancak iki dönem farklı uzunlukta olduğu için kesin karşılaştırma, kasım ve aralık verilerinin eklenmesiyle yapılabilecek.

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkının bileşik etkisiyle yaklaşık yüzde 13,52 olmuştu. Ocak 2027 döneminde ise yüzde 5'lik yeni toplu sözleşme artışı ve oluşacak enflasyon farkı belirleyici olacak.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER İÇİN DE AYNI ORAN GEÇERLİ

Alanya ve Antalya'da yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Türkiye genelinde uygulanan altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Maaş artışında il veya ilçeye göre farklı bir TÜFE oranı kullanılmıyor. Ancak kira, gıda, ulaşım ve diğer temel harcamalardaki yerel fiyat değişimleri, emeklilerin zam sonrasında karşılaşacağı yaşam maliyetlerini farklılaştırabiliyor.

Özellikle kirada yaşayan emekliler açısından maaş artışının yanı sıra konut giderleri de önem taşıyor. Bununla birlikte emekli maaşlarının artırılmasında kullanılan altı aylık TÜFE değişimi ile kira artışlarında esas alınan on iki aylık ortalama TÜFE oranının birbirinden farklı göstergeler olduğu unutulmamalı.

OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 maaş zamlarının kesinleşmesi için iki önemli veri kaldı. Kasım 2026 enflasyonu aralık ayında, Aralık 2026 enflasyonu ise Ocak 2027'nin ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranı tamamlanacak.

Altı aylık verinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kaynaklı enflasyon farkı hesaplanabilecek. En düşük emekli aylığına yönelik ayrıca bir düzenleme yapılması halinde ise bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için ilgili yasal sürecin tamamlanması gerekecek.

Resmî dayanaklar: TÜİK'in 3 Ağustos 2026 tarihli Temmuz TÜFE bülteni, 3 Eylül 2026 tarihli Ağustos TÜFE bülteni, 5 Ekim 2026 tarihli Eylül TÜFE bülteni ve 27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2025/1 sayılı kararı. Ekim ayına ilişkin yüzde 2,58'lik veri, emekli ve memurların beklediği enflasyon rakamlarının açıklandığını duyurduğumuz haberimizde aktarılan bilgi esas alınarak hesaplamaya dahil edilmiştir.