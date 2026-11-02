TURNUVANIN kayıpsız iki takımının karşılaştığı finalde ilk periyot 2-2 sona erdi. İkinci periyotta yedi gol atan Amal Mogador, soyunma odasına 9-2 önde girdi. Üçüncü periyotta altı gol atan Sportivo Luqueño farkı azaltsa da kupa Fas ekibinin oldu. Finalde beş gol atan Chiky Ardil, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Amal Mogador turnuvayı yedi maçta yedi galibiyet ve 57 golle tamamladı.

KADINLARDA KUPA UZATMADA RAYO BARCELONA’NIN

Grup aşamasında penaltılarla geçtiği São Pedro ile finalde yeniden karşılaşan Rayo Barcelona, 3-2 geriye düştüğü maçta Joana Meira’nın golüyle eşitliği yakaladı. Uzatmada Serrat’ın son saniyelerde attığı golle 4-3 kazanan İspanyol ekip, turnuvayı altı maçta altı galibiyetle tamamladı. Finalde iki gol atan Adriana Manau Gimenez hem gol kralı hem de en değerli oyuncu seçildi.

SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR DÜNYA 6.’SI

Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, 5.lik maçında BSC Yurkas’a son dakikada bulunan golle 7-6 yenildi. İspanyol matador Llorenç, ilk dört dakikada attığı üç golle üst üste ikinci maçında hat-trick yaptı. Madsen’in golüyle 6-6’ya gelen maçta, bitime yaklaşık bir dakika kala Yurkas penaltı kazandı. Madsen penaltıyı kurtarsa da seken topu Vinogradov ağlara gönderdi.

SIRALAMA MAÇLARI

Erkeklerde BSC Sunrise Kyiv 8-5’lik galibiyetle 3. oldu. Marseille BT, Qadsia’yı 7-4 yenerek 7. sırayı aldı. Kadınlarda Red Devils Ladies, NMD Beach Soccer’ı 2-1 yenerek 3. oldu. Son şampiyon CD Higicontrol Melilla, Tokyo Verdy’yi 2-1 yenerek 5., DFA Hrobce de Ceilândia EC’yi 7-2 yenerek 7. sırada tamamladı.

120 MAÇ, 180’DEN FAZLA ÜLKE

World Winners Cup Alanya 2026’da 9 kamera ve 37 kişilik teknik ekiple, ortalama 40 dakikalık 120 maçın çekimi yapıldı. Toplamda yaklaşık 80 saatlik görüntü üretilen turnuva, 180’den fazla ülkede yayınlandı.

TURNUVANIN ÖDÜLLERİ

Turnuvanın ödülleri; Antalya İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Alanya Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı, Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu tarafından takdim edildi.

En değerli oyuncu kategorisinde erkeklerde Chiky Ardil (Amal Mogador),kadınlarda Adriana Manau Gimenez (Rayo Barcelona),

gol kralı kategorisinde erkeklerde Ihar Bryshtsel (BSC Yurkas), kadınlarda Adriana Manau Gimenez (Rayo Barcelona),

en iyi kaleci kategorisinde erkeklerde Pablo Lopez (Amal Mogador), kadınlarda Cecilia (São Pedro) ödül almaya hak kazandı.

WORLD WINNERS CUP HAKKINDA

Beach Soccer Worldwide (BSWW), FIFA tarafından dünya genelinde plaj futbolunun tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak tanınmaktadır. Ulusal federasyonlar ve altı kıta konfederasyonuyla iş birliği yapan BSWW; kadınlar ve erkekler kategorilerinde uluslararası turnuvalar, gelişim programları ve altyapı projeleri yürütmektedir. Kuruluş, bugüne kadar 30’dan fazla ülkede, 200’e yakın millî takım ve kulübün katıldığı 300’ün üzerinde uluslararası organizasyona imza atmıştır. Beach Soccer Worldwide tarafından düzenlenen World Winners Cup, dünyanın farklı kıtalarından başarılı kadın ve erkek plaj futbolu kulüplerini bir araya getiren uluslararası bir kulüpler şampiyonasıdır. İlk kez 2019 yılında Alanya’da gerçekleştirilen organizasyon; yüksek tempolu karşılaşmaları, dünyaca ünlü oyuncuları ve uluslararası yayın ağıyla plaj futbolunun önde gelen organizasyonları arasında yer almaktadır. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemeyen World Winners Cup, 2022’de İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki Cagliari kentinde yeniden başladı. Turnuvaya 2023 ve 2024 yıllarında yine Sardinya Adası’ndaki Alghero, 2025 yılında ise Sicilya’nın Catania kenti ev sahipliği yaptı. Organizasyon, 2026 yılında yedi yıl aradan sonra doğduğu şehir Alanya’ya dönüyor. Kadınlar ve erkekler kategorilerinin aynı hafta içinde düzenlendiği World Winners Cup, kulüplere dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı sunarken ev sahibi şehrin spor turizmine, uluslararası tanıtımına ve yerel ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Turnuvanın altıncı organizasyonu, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilmiştir.