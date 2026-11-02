Alanya Belediyespor Erkek Altyapılar Başantrenörü Burak Barış Özlü ve Yardımcı Antrenör Esen Avcı tarafından yürütülen çalışmalarda, voleybola yatkın öğrencilerin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Taramalar, Mahmutlar İlkokulu, Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu ve Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulunda gerçekleştirildi. Okullarda sporcu öğrenci seçmelerine ilişkin yapılan çalışmayla, çocukların voleybolla buluşturulması ve yeteneklerinin erken yaşta değerlendirilmesi amaçlanıyor.

HEDEF, ALTYAPIYA YENİ SPORCULAR KAZANDIRMAK

Okul taramalarıyla belirlenen yetenekli öğrencilerin erkek voleybol proje okuluna yönlendirilmesi, düzenli eğitimle gelişimlerinin desteklenmesi ve ilerleyen süreçte yaş grubu takımlarına kazandırılması hedefleniyor. Erkek Altyapılar Başantrenörü Burak Barış Özlü, okul taramalarının altyapı çalışmalarındaki önemine dikkati çekerek, “Okul taramaları, voleybola yatkın çocuklara ulaşmamız ve onlara doğru bir başlangıç sunmamız açısından önemli. Hedefimiz, çocukları voleybolla tanıştırırken gelişimlerini uzun vadeli bir anlayışla desteklemek. Proje okulumuzda temel hareket ve koordinasyon becerilerini voleybol eğitimiyle birlikte geliştirerek yaş grubu takımlarımız için sağlam bir temel oluşturmak istiyoruz. Çocukların düzenli spor alışkanlığı kazanması, takım içinde sorumluluk alması ve birlikte hareket etmeyi öğrenmesi bizim için değerli. Bu süreçte ailelerin ve öğretmenlerin desteğini de önemsiyoruz. Amacımız, daha fazla çocuğa ulaşarak hem onların gelişimine katkı sunmak hem de Alanya Belediyespor’un erkek voleybol altyapısını güçlendirmek. Taramalarımızda düzenli olarak başka okullara da gidilerek devam edecektir” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN