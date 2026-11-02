Fenerbahçe Kulübü yönetimi, teknik direktör arayışları kapsamında bugün gerçekleştirdiği toplantıda Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao isminde karar kıldı. Kulüp binasında yapılan zirvenin ardından 51 yaşındaki deneyimli teknik adama resmi teklif iletildi ve detayları görüşmek üzere İstanbul'a davet edildi.

Spor basınına yansıyan bilgilere göre, sarı-lacivertli kurmaylar ilk aşamada Portekizli çalıştırıcıya 1,5 yıllık bir kontrat sundu. Ancak tecrübeli teknik adamın, takımda daha uzun vadeli bir planlama yapabilmek adına 2,5 yıllık bir sözleşme talep ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİNDE ORTAK NOKTA ARANIYOR

İki taraf arasındaki pazarlıkların temel noktasını masadaki bu bir yıllık süre farkı oluşturuyor. Yönetimin kısa vadeli riskleri minimize etme stratejisine karşılık, Conceiçao'nun istikrar talebi doğrultusunda taraflar arasındaki görüşmelerin aktif olarak sürdüğü bildirildi.