Sosyal medyada yayılan WhatsApp konuşmalarına ait ekran görüntüleri, okul veli gruplarının kullanım amacıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre bir ilkokulun veli grubunda bulunan evli erkek, aynı sınıfta çocuğu bulunan başka bir velinin telefon numarasını alarak kendisine özel mesaj gönderdi.

OKUL TOPLANTISINDA ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Paylaşılan mesajlara göre erkek veli, okulda düzenlenen toplantıda kadın veliden etkilendiğini belirterek birlikte kahve içmeyi teklif etti.

Kadının evli olduğunu hatırlatmasına rağmen teklifinden vazgeçmeyen erkek, kendisinin de evli olduğunu ifade ederek gizli bir buluşma gerçekleştirebileceklerini öne sürdü.

İkilinin mesajlaşması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

KADININ VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Yazışmaların devamında kadın velinin başlangıçta teklife mesafeli yaklaştığı, ancak daha sonra buluşmayı kabul ettiği görüldü.

Kadının, çocukları okula bıraktıktan sonra kahve içebileceklerini belirttiği ve konuşmaların eşinin görmemesi için silinmesini istediği iddia edildi.

Erkek velinin ise telefonunun şifreli olduğunu söyleyerek mesajları sileceğini ifade ettiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İki veli arasında geçtiği öne sürülen konuşmaların internette yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Özellikle çocukların eğitim süreçleriyle ilgili iletişim kurulması amacıyla oluşturulan WhatsApp veli gruplarının kişisel amaçlarla kullanılmasının doğru olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.