Antalya'nın Kaş ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan iki taşınmazın 45 milyon 500 bin liraya satılmasına onay verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) kararı, 3 Kasım 2026 tarihli ve 33419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

KAŞ'TAKİ İKİ PARSEL 45,5 MİLYON LİRAYA SATILACAK

ÖİB'nin 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026/ÖİB-K-46 sayılı kararına göre, Kaş'ın Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde bulunan 149 ada 8 ve 29 parsel numaralı taşınmazlar satış kapsamına alındı. Toplam 835,29 metrekare yüzölçümüne sahip iki parselin ayrı ayrı değil, bir bütün halinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi 45 milyon 500 bin lirayla Buğra Mete Karaman verdi. İhale Komisyonunun 26 Ağustos 2026 tarihli ve 03 sayılı kararı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylandı.

METREKARE BEDELİ 54 BİN LİRAYI AŞTI

Resmî Gazete'de açıklanan satış bedeli ve toplam yüzölçümü üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Kaş'taki taşınmazların ortalama metrekare satış bedeli yaklaşık 54 bin 472 TL oldu. Bu rakam, iki parselin toplam satış tutarının toplam yüzölçümüne bölünmesiyle elde edildi. Parsellerin ayrı ayrı değerleri ise kararda belirtilmedi.

SÖZLEŞME İMZALANMAZSA İHALE İPTAL EDİLECEK

ÖİB kararında satışın tamamlanmasına ilişkin yaptırımlar da yer aldı. Buna göre Buğra Mete Karaman'ın satış sözleşmesini imzalamaktan kaçınması veya ihale şartnamesindeki diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yatırdığı teminat idare lehine gelir kaydedilecek ve ihale iptal edilecek.

Yayımlanan karar, ihale sonucunun onaylandığını gösterirken taşınmazların tapu devrinin tamamlandığına ilişkin bilgi içermiyor. Mülkiyet devri, sözleşme ve ilgili işlemlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE İMAR KARARI ALINMIŞTI

Kaş'ın Kalkan/Menteşe Mahallesi, 2026 yılında başka bir özelleştirme ve imar düzenlemesine de konu olmuştu. 24 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yine Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 149 ada 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller için imar planı değişiklikleri onaylanmıştı.

Söz konusu düzenlemede ticaret, turizm ve konut alanlarının yanı sıra park ve yol kullanım kararlarına yer verilmişti. Yapılaşma koşulları ayrık nizam iki kat, taban alanı katsayısı (TAKS) 0,30 ve emsal (KAKS) 0,60 olarak belirlenmişti. Bu plan değişikliğine yönelik itirazlar ise 24 Nisan 2026 tarihli ve 11226 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile reddedilmişti.

Ancak önceki imar düzenlemesi 149 ada 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parselleri kapsıyor. Yeni satış kararına konu olan 8 ve 29 numaralı parsellerin imar durumunun aynı olduğu yönünde yayımlanan satış kararında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ALANYA'DA DA KAMU ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12 Mayıs 2026 tarihli yatırımcı duyurusunda, Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki 1096 ada 24 ve 25 numaralı iki parsel de satış listesinde yer almıştı. Yüzölçümleri sırasıyla 8 bin 28,76 ve 5 bin 64,63 metrekare olan taşınmazlar için son teklif verme tarihi 18 Haziran 2026 olarak açıklanmıştı.

Kaş'taki son karar, Antalya'da kamu mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 2026 yılında yürütülen işlemlere yeni bir örnek oluşturdu. Satışa konu iki parselin nihai devir süreci ise ihale şartnamesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle tamamlanabilecek.