SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Gençlik Spor maçının hazırlıklarına start verdi. Alanya temsilcisi, hafta sonu oynanacak önemli mücadele öncesinde antrenman temposunu artırdı. Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarının artırılması ve takım savunmasının geliştirilmesi üzerinde duruldu.

ALANYA BELEDİYESPOR'DA ÇİFT ANTRENMAN

Gaziantep deplasmanına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen ON Hotels Alanya Belediyespor, haftanın ilk gününe çift antrenman programıyla başladı. Günün ilk çalışmasında fitness salonuna giren turuncu-yeşilli voleybolcular, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir program uyguladı.

İkinci antrenmanda ise teknik ve taktik çalışmalar ön plana çıktı. Başantrenör Serkan Oğuz yönetimindeki çalışmada özellikle savunma organizasyonları ve servis karşılama üzerinde duruldu. Oyuncuların saha içindeki uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilirken, Gaziantep Gençlik Spor karşılaşması öncesinde hazırlıkların yoğun tempoda sürdürüleceği belirtildi.

GAZİANTEP DEPLASMANINDA HEDEF GALİBİYET

SMS Grup Efeler Ligi'nde yoluna devam eden ON Hotels Alanya Belediyespor, Gaziantep Gençlik Spor karşısında başarılı bir performans sergileyerek deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Turuncu-yeşilli ekip, zorlu karşılaşmada özellikle savunma direncini yüksek tutmayı ve servis karşılama organizasyonlarında etkili olmayı amaçlıyor. Teknik heyet, maç öncesindeki antrenman programında takımın eksiklerini gidermeye ve oyuncuların karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmasına odaklanıyor.

Alanya temsilcisi, Gaziantep deplasmanından alacağı olumlu sonuçla ligdeki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

KRİTİK MÜCADELE 7 KASIM'DA

Gaziantep Gençlik Spor ile ON Hotels Alanya Belediyespor arasında oynanacak SMS Grup Efeler Ligi 5. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayımlanacak.

Voleybolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği mücadeleyi yayıncı platform aracılığıyla takip edebilecek.

TURUNCU-YEŞİLLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde Gaziantep karşılaşmasına hazırlanan ON Hotels Alanya Belediyespor, hafta boyunca gerçekleştireceği çalışmalarla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Alanya temsilcisi, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada ortaya koyacağı performansla sahadan istediği sonucu almayı amaçlıyor. Turuncu-yeşilliler, teknik ve taktik hazırlıklarını sürdürerek Gaziantep Gençlik Spor karşısına galibiyet hedefiyle çıkacak.