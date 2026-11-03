Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım 2026 Salı günü ekim ayı enflasyon verilerini açıklama takvimine aldı. Milyonlarca çalışanı, emekliyi, ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren veriler, yılın son çeyreğindeki fiyat hareketlerinin yanı sıra 2027 yılı maaş artışlarına ilişkin hesaplamalarda da belirleyici olacak. Ekim ayına ait yeni oranlar henüz resmî kaynaklardan doğrulanamadı.

SON AÇIKLANAN ENFLASYON YÜZDE 29,73

TÜİK'in 5 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı eylül ayı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Böylece yıllık enflasyon, ağustos ayındaki yüzde 31,51 seviyesinden 1,78 puan geriledi.

Eylül itibarıyla tüketici fiyatlarındaki artış, 2025 yılı aralık ayına göre yüzde 24,32'ye ulaştı. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,49 olarak hesaplandı. Bu oran, kira artışlarında uygulanan yasal üst sınırın belirlenmesi açısından önem taşıyor.

GIDA, ULAŞTIRMA VE KONUTTA SON DURUM

TÜİK'in eylül ayı verilerinde gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yıllık yüzde 27,62 arttı. Aynı dönemde ulaştırma grubundaki artış yüzde 35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtları kapsayan gruptaki artış ise yüzde 39,99 oldu.

Bu tablo, yıllık genel enflasyon yüzde 30'un altına gerilese de barınma ve ulaşım giderlerindeki fiyat artışlarının daha yüksek seviyelerde kaldığını gösterdi. Alanya ve Antalya'da yaşayan haneler açısından kira, ulaşım ve temel tüketim harcamaları bütçenin önemli kalemleri arasında bulunuyor.

GEÇEN YIL EKİM AYINDA ENFLASYON KAÇTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı TÜİK verilerine göre Ekim 2025'te aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olmuştu. Ekim 2026 verilerinin bu oranlarla karşılaştırılması, fiyat artışlarının bir yıllık süreçte nasıl değiştiğini ortaya koyacak.

2026 yılının temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece üçüncü çeyrekte fiyat artışları aylık bazda birbirine yakın seviyelerde seyretti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekim ayı enflasyonu, 2027 yılının ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş artışlarının hesaplanmasında kullanılacak altı aylık dönemin dördüncü verisini oluşturuyor. Kesin zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki artışları, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık TÜFE değişimine göre hesaplanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplu sözleşme hükümleri ve varsa enflasyon farkı uygulanacak.

TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen artışların bileşik etkisi yaklaşık yüzde 5,57 oldu. Ekim verisiyle birlikte dört aylık enflasyon birikimi ortaya çıkacak. Ancak bu oran, doğrudan kesin maaş zammı anlamına gelmiyor.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI DA NETLEŞECEK

Enflasyon verileri, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek artış oranını da belirliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi uyarınca yenilenen kira sözleşmelerinde artış oranı, tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalamasına göre değişim oranını aşamıyor.

Eylül 2026 verilerine göre on iki aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,49 olmuştu. Ekim ayına ilişkin yeni ortalamanın açıklanmasıyla kasım ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış üst sınırı da belirlenecek.

Alanya'da özellikle konut kiralarının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kiracılar ve mülk sahipleri açısından bu oran önem taşıyor. Bununla birlikte açıklanan oran, bütün kiralara otomatik olarak aynı miktarda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Sözleşme koşulları ve yasal sınırlamalar geçerliliğini koruyor.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ FİYATLARIN GERİLEMESİ DEMEK Mİ?

Yıllık enflasyon oranındaki gerileme, ürün ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinin düştüğü anlamına gelmiyor. Aylık TÜFE artışı pozitif kaldığı sürece tüketici fiyatları genel olarak yükselmeye devam ediyor. Enflasyondaki düşüş ise bu yükselişin önceki dönemlere göre daha yavaş gerçekleştiğini gösteriyor.

Bu nedenle ekim ayı verilerinde yalnızca yıllık enflasyon değil, aylık fiyat değişimleri ve temel harcama gruplarındaki hareketler de önem taşıyor. Özellikle gıda, konut ve ulaştırma kalemleri, hanelerin günlük harcamaları üzerindeki baskının değerlendirilmesine yardımcı olacak.