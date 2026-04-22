Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı sürerken, Galatasaray – Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında ağırlayacağı rakibini eleyerek yarı finale yükselmek istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın detayları netleşti:

Tarih: 22 Nisan 2026 Çarşamba

Saat: 20.30

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Gençlerbirliği mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda ATV’nin dijital platformlarından da takip edilebilecek.

GALATASARAY KUPADA FORMDA

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası’nda son dönemde dikkat çeken bir performans sergiliyor. Son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. A Grubu’nu lider tamamlayan ekip, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

GENÇLERBİRLİĞİ SÜRPRİZ PEŞİNDE

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise kupada sürpriz yapmayı hedefliyor. B Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan ekip, deplasmanda güçlü rakibi karşısında avantaj arayacak.

MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya

DERBİ ÖNCESİ ROTASYON BEKLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde bazı oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor. Bu nedenle sahaya çıkacak kadroda rotasyon ihtimali öne çıkıyor.