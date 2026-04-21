ZİRVEDE İKİLİ REKABET

Ligde 47 puan ve +41 averajla lider durumda bulunan Korkuteli Belediyespor, son hafta mücadelesinde Antalya Merkezspor'u ağırlayacak. Aynı puana sahip ancak +24 averajla ikinci sırada yer alan Finike Belediyespor ise deplasmanda Muratpaşa Belediyespor karşısında sahaya çıkacak. Zirvede puan eşitliği olsa da averaj farkı, şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynuyor. Payallar-Konaklıspor'un şampiyonluk ipini göğüsleyebilmesi için yalnızca kazanması yetmiyor. Temsilcimizin, aynı zamanda rakipleri Korkuteli Belediyespor ve Finike Belediyespor'un puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Bu nedenle sarı-yeşilli camiada gözler hem kendi maçlarında hem de zirve hattındaki diğer karşılaşmalarda olacak.

ALTERNATİF SENARYO: PLAY-OFF

İstenilen sonuçların alınamaması halinde Payallar-Konaklıspor için sezon henüz bitmeyecek. Temsilcimiz, bu durumda play-off maçları oynayarak şampiyonluk hedefini sürdürme şansı yakalayacak. Ancak takımda tüm hesaplar doğrudan şampiyonluk üzerine kurulmuş durumda. Antalya futbolunun en heyecanlı sezonlarından biri yaşanırken, son hafta maçları büyük bir çekişmeye sahne olacak. Tüm ihtimallerin masada olduğu bu kritik virajda, şampiyonun kim olacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU