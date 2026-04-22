Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Avrupa’da tarihi bir başarı için sahaya çıkıyor. BKT EuroCup final serisi ilk maçında siyah-beyazlılar, Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

FİNAL SERİSİ HEYECANI BAŞLIYOR

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Beşiktaş GAİN, normal sezonda B Grubu’nu 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider tamamladı. Play-off aşamasını da başarıyla geçen siyah-beyazlı ekip, adını finale yazdırdı.

Rakip JL Bourg ise aynı galibiyet sayısına ulaşmasına rağmen averajla grubunu ikinci sırada bitirdi. İki takım, bu sezon Avrupa arenasında 6. kez karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DETAYLARI

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın detayları şöyle:

- Tarih: 22 Nisan 2026

- Saat: 20.00

- Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

- Yayın: TRT Spor (canlı)

HEDEF EUROLEAGUE BİLETİ

Final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, EuroCup şampiyonu olacak ve gelecek sezon EuroLeague’de mücadele etme hakkı kazanacak. Bu nedenle seri, sadece kupa değil Avrupa’nın en üst seviyesi için de büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ’TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte final öncesi tek eksik Ismael Kamagate olarak öne çıkıyor. Fransız pivotun sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyeceği, serinin ilerleyen bölümünde de durumunun belirsiz olduğu ifade ediliyor.

REKABETTE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

İki ekip arasında daha önce oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Ancak Fransız temsilcisi, geçtiğimiz sezon yarı finalde siyah-beyazlıları eleyerek finale yükselmişti.

TARAFTAR DESTEĞİ KRİTİK OLACAK

İlk maçı sahasında oynayacak olan Beşiktaş GAİN, taraftar avantajını kullanarak seriye galibiyetle başlamak istiyor. Alınacak bir galibiyet, rövanş öncesi büyük avantaj sağlayacak.