3 Mart itibarıyla başlayan başvuru süreci, 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışma, vatandaşların çevreye ve yeşile olan duyarlılığını artırmayı, daha yaşanabilir ve estetik mekânlar oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru sırasında yarışmaya dahil etmek istedikleri balkon veya bahçenin fotoğraflarını dijital ortamda iletecek. Ön eleme, gönderilen fotoğraflar üzerinden yapılacak; finale kalan mekânlar ise jüri üyeleri tarafından yerinde değerlendirilecek.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 23-24 MAYIS’TA

Finale kalan katılımcılar; 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Jüride, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarları Hande Doru ve Fatma Yıldız ile Alanya Kent Estetik Kurulu Üyesi ve Peyzaj Mimarı Enes Dalabasmaz yer alacak. Bu yıl yarışma, En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan https://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurduktan sonra, [email protected] e-posta adresine göndererek veya WhatsApp hattı (+90 533 192 99 89) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

