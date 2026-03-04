Başhekim Banu Karakuş Yılmaz önderliğinde düzenlenen toplantıya hastane yönetimi, birim sorumluları ve sorumlu hekimler katıldı. Sağlık çalışanlarının talep ve önerilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, kurumsal başarının güçlü bir ekip ruhu ile mümkün olduğu vurgulandı. Sağlık hizmetinin niteliğinin, çalışan motivasyonu ve memnuniyetiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, toplantının amacının sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini alarak hizmet sunumunu daha etkin ve kaliteli hale getirmek olduğunu ifade etti. Başhekim Karakuş Yılmaz konuşmasında, “Hasta memnuniyeti, çalışan güvenliği ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantıya katılımınız için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

Toplantının, çalışanların kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmesi ve memnuniyet düzeylerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN