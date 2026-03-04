Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'nın kırsal mahalle yollarında güvenli ulaşım için yoğun bir şekilde çalışıyor. Farklı noktalarında göçük ve heyelan nedeniyle bozulmalar olan Taşatan yolunda ekipler çalışıyor. İş makineleri ile göçük olan noktalarda taş ve toprak dolgu çalışması yapılıyor. Çalışmalar hafta boyunca devam edecek. Buzlanma olan yerlere tuzlama yapılırken, Gündoğmuş sınırları içinde bulunan Yeniköy ve Köprülü grup yolunda buzlanma olan yerlerde tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: Antalya BŞB BÜLTEN