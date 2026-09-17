



88 ülke ve 81 ilde temsilcileri bulunan ve daha önce yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği çalıştaylar, ödül törenleri, uluslararası buluşmalar ve medya zirveleriyle Türk medyasının gücünü tüm dünyaya yansıtan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Neşet Ertaş’ın memleketi ve ahiler şehri Kırşehir’de il temsilcisi Murat Sürmeli’nin ev sahipliğinde 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında Kırşehir Valiliği’nin düzenlediği Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı.

Şehrin en güzel turistik tesisi olan Big Termal Spa Resort Otel’de konaklayan KGK heyeti kentte ilk olarak, Ahievran Camii, Ahilik Müzesi, Zanaatkarlar Çarşısı ziyareti ve Kentpark gezisi gerçekleştirdi. Kültür merkezinde Ahilik geleneğinin tarihsel gelişimi, toplumsal değerleri ve esnaf kültüründeki yeri hakkında bilgi alan gazeteciler, tarihi canlandırmalar, görsel çalışmalar ve Ahilik anlayışını yansıtan bölümleri inceledi.



VALİ DEMİRYÜREK



Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’in ev sahipliğinde Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki öğle yemeğine Vali Demiryürek’in yanısıra, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da katıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek, Türkiye’nin pek çok noktasından basın mensuplarını Kırşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen basınımızın kıymetli isimleri ile Kırşehir’imizin tanınırlığını, bilinirliğini artıracağımıza olan inancımız tam. Bir Anadolu şehrindesiniz. Bir Selçuklu şehrindesiniz. Kadim bir medeniyetin şehrindesiniz. Ahilik; islam inancı ile Türkmen kültürünü harmanlayan çok kıymetli bir müessese. Ahiliği; sadece almaya-satmaya dair bir durum olarak görmemek lazım. Kendi içinde dayandığı, beslendiği, kaynağın gücü ile beraber toplum hayatının her alanında karşımıza çıkan ilkeleri, prensipleri olan bir müesseseden bahsediyoruz. Ticaret Bakanlığı’mızın koordinesinde Ahilik Haftası ve kutlamalarının bu yıl 39’uncusu düzenliyoruz. Aynı zamanda esnaf bayramını kutluyoruz. Bu hafta vesilesi ile de sizlerin burada olması da bizim için ayrı bir sevinç. Biz Orta Asya’dan sadece kılıcımızla, okumuzla, kalkanımızla gelmedik. Türkülerimizle deyişlerimizle geldik. Destanlarımızla geldik. Bu anlamda da Türkmen Abdal kültürünün kök saldığı topraklar, çok kıymetli temsilcilerin yaşayıp eser verdiği topraklar. O kültürün yaşaması adına da özel bir gayret içerisindeyiz. Kurduğumuz bir kooperatif var. Sayın vekilimizin de çok ciddi sahiplenmesi ile bir abdallar kooperatifi var. Türkmen abdal kültürünü yaşatmak adına kurduğumuz bir kooperatif” ifadelerini kullandı.



ERKAN’DAN AHİLİK YASASI MÜJDESİ



AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise, “Ahiliğin yönetmeliğini çıkardık. 178 yazarımızın eşlik ettiği bir ahilik ansiklopedisi çıkardık. Bunu tüm illerimize dağıttık. İngilizceye çevirip yurt dışında da dağıtımını gerçekleştirdik. Şu an ahiliğin gelişmesi için Ahievran- Veli Vakfı Kanun Tasarımız var. Ticaret Bakanlığımızın başkanlığında; TOBB, TESK, TESKOB’un yönetim kurulu ile valimiz ve rektörümüzün de olacağı bir yönetim kurulu oluşturarak ahiliğin Kırşehir’den başlayarak tüm dünyaya yayılmasının, ahiliğin bir esnaf teşkilatı dışında özelliklerini, coğrafyanın nasıl şekillendiğini, dünyada bu yapının nasıl olması gerektiğini, günümüzde ahiliğe ihtiyaç olduğunu, kendi işini iyi yapmanın temelinde ahiliğin olduğunu daha iyi anlatacağımız bir kanun tasarımız var. İnşallah bu dönemde bu kanun tasarısını yasalaştıracağız. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu. KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ise, Ahilik kültürünün merkezinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrin girişinde ülkemizin kurtarıcısı olan bir ismin büyük bir fotoğrafını görmek beni gururlandırdı. Çok hoşuma gitti. Duygulandırdı. Şehirlerin tanıtılmasında ileri gitmesinde yerel yöneticiler tabi ki önemli ama asıl devletin temsilcileri valilerin bakış açısı çok daha önemli. Bürokratlar ve iyi yöneticiler kriz anında seri kararlar verebiliyorsa zaten o şehrin kaderi değişiyor. 6 Şubat’ta sayın valimiz İskenderun’da görev yapmış. 6 Şubat’ta o acının yaşandığı gün ekiplerin sevk ve idaresinde yaraların sarılmasında ciddi bir meslek tecrübesi olmuş. O tecrübesiyle de kentin tanıtılması için sahadan gelen bir vali olduğu için Kırşehir şanslı. Misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok keyifli” diye konuştu. Ziyaretin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek günün anısına ahilik sancağı ile Bayram Bilge Tokel’in kaleminden ‘Bozkırın sazı, toprağın avazı Neşet Ertaş’ ve Prof. Dr. M. Fatih Köksal’ın kaleminden ‘Ahi Evran ve Ahilik’ konulu kitapları basın mensuplarına günün anısına hediye etti.



ERTAŞ’IN KABRİNE ZİYARET



Kırşehir’deki program kapsamında KGK heyeti, Uğur Mumcu Basın Müzesi’ni de ziyaret etti. Özellikle Mumcu’nun anı masası basın mensupları tarafından en çok ilgi gören alanlardan biri oldu. Heyet, daha sonra ise, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Burada KGK heyetine Kırşehir Abdal Grubu tarafından gösteri yapıldı. Merkezde bulunan Neşet Ertaş’ın biblo heykelinin bulunduğu odada ise Neşet Ertaş’ın sesinden ve canlandırılmalı performansı gazetecilerden tam not aldı. KGK heyetinin kent merkezindeki son durağı ise ‘Bozkırın tezenesi’ lakaplı Türk halk ozanı ve Abdallık kültürünün önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş’ın kabri oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler Ertaş’ın kabri başında dualar etti.



ÇİÇEKDAĞI’NDA AKŞAM YEMEĞİ



KGK heyeti, Kırşehir programının ilk gününde son olarak Çiçekdağı ilçesinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun ev sahipliğinde sosyal yaşam alanına dönüştürülen eski belediye binasında bir araya gelen heyet, Başkan Hakanoğlu’ndan ilçe hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecilere çalışmaları hakkında bilgiler veren Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, “Neşet Ertaş’ın adını ve mirasını yaşatacak yapımı Neşet Ertaş Kültür Konağı, ilçemizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak. Yeni Çiçekdağı meydanı projemizi yüzde 70 seviyesine getirdik. İnşallah ekim ayı sonunda hep birlikte açacağız. Millet bahçesi projemizde de yine yüzde 70 seviyesindeyiz. İlçemizin termal potansiyelini harekete geçirmek amacıyla doğa turizminin de önemli duraklarından biri haline getirmek istiyoruz. Çevre dostu yenilenebilir yatırımlarımızla maliyetlerimizi azaltıyor. Sürdürülebilir bir gelecek hazırlıyoruz” dedi. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in selamlarını ileterek sözlerine başlayan KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ise, “Küçük ilçelerin kaderleridir hep nüfusun kaybederler, insanlar hep büyükşehirlere göç ederler. Sayın başkanın ifade ettiğine göre Çiçekdağı’nın nüfusu artıyor. Bu önemli. Çok sevindirici bir şey” dedi. Konuşmaların arından heyet, konaklayacağı otele hareket etti.



HİRFANLI BARAJINI ZİYARET



Türkiye’nin farklı noktalarından Kırşehir’e gelen KGK üyesi gazetecilerin kentteki ikinci günü ise dolu dolu geçti. Heyet, ilk olarak Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında yer alan ve her yıl yurdumuzun çeşitli illerinden farklı yaş kategorilerinde binlerce genci ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Ahievran Gençlik Kampını ziyaret etti. Kamp alanında kano alanları ve çeşitli rekreasyon alanlarını ziyaret eden heyet Hirfanlı Barajı’nın eşsiz doğasında da manzaranın tadını çıkardı.



KAMAN ZİYARETİ

KGK heyeti, Hirfanlı Barajı’ndaki programın ardından da Türkiye’nin tek coğrafi işaretli cevizi ile ünlü Kaman ilçesini ziyaret etti. Kaman ilçe merkezinde aileleri ile birlikte çarşıyı gezen basın mensupları yöreye ait çok sayıda ürünün tadına baktı. Kaman Belediyesi çay bahçesinde mola veren KGK heyeti ardından da öğle yemeğinde Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci’nin misafiri oldu. Dadaloğlu Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ve üyeler ile aileleri katıldı.



YÜZBİNLERCE İNSANI BULUŞTURAN FESTİVAL



Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, KGK heyetine ilçede devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Bu yıl 35’incisi düzenleyecekleri Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali’nin ilçe için önemine vurgu yapan Başkan Demirci, her yıl ağırladıkları ünlü sanatçıların sahne aldığı festival sayesinde Kırşehir başta olmak üzere çevre illerden yüzbinlerce kişinin Kaman’ı ziyaret ettiğini söyledi. Kaman’ın festival boyunca ekonomisinde canlılık olduğunu da belirten Demirci, Kaman’da Türkiye’nin farklı noktalarından gazetecileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu işe vesile olan İl temsilcisi Murat Sürmeli’ye teşekkür etti.



JAPON BAHÇESİ BÜYÜLEDİ



KGK heyetinin Kaman ilçesindeki son durağı ise Japonya sınırları dışındaki en büyük botanik Japon bahçelerinden biri olan Mikasanomiya Anı Bahçesi oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen bitkilerin yanı sıra Japonya'ya özgü sakura ağaçları, bambular, yaklaşık 14 bin bodur bitki ve 3 bine yakın ağaç türü yer aldığı bahçe içindeki iki adet yapay göletin içinde, Japonya'dan özel olarak getirilen renkli koi sazan balıkları ise gazetecilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.



KALEHÖYÜK’TE TARİHSEL YOLCULUK



KGK heyeti ayrıca, Japon Hükümeti'nin "Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde hibe olarak yaptığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki önemli temsilcilerinden olan ve 1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten ve 2025 yılında hayatını kaybeden Japon arkeolog Sachihiro Omura ve ekibinin bölgede yaptığı kazılarda çıkarılan eserlerin sergilendiği Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde tarihsel yolculuğa çıkan gazeteciler, dönemsel objeleri yakından tanıma fırsatı buldu. Heyet, dolu dolu geçen günün ardından 3 günlük Kırşehir Medya Buluşması’nı tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi