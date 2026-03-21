Alanya'nın eşsiz manzarasına sahip bölgelerinden Yaylalı Köyü'nde patlak veren yol krizi, vatandaşın sabrını taşırdı. Üniversite bölgesinin üst kısımlarında yer alan güzergahta, inşaat halindeki lüks yapılar için seferber edilen altyapı çalışmalarının, halkın ortak kullanım alanlarında esirgenmesi bölgede infiale yol açtı. Ağır tonajlı iş makinelerinin geçişleriyle tahrip olan ve adeta çamur deryasına dönen yollar, bölge sakinlerinin sert tepkisine neden oldu.

VİLLAYA ÖZEL HİZMET İDDİASI

Cep telefonu kameralarına yansıyan çarpıcı görüntüler, güzergahtaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Yeni inşa edilen lüks villaların önünden geçen kısımların pürüzsüz bir asfaltla kaplandığı, ancak hemen birkaç metre ilerisinde derin çukurların ve devasa su birikintilerinin başladığı belgelendi. Duruma isyan eden vatandaşlar, "Villalara asfalt, halka mıcır" diyerek belediye hizmetlerinde açık bir çifte standart uygulandığını savundu.

FEN İŞLERİ'NE 'OLTALI' GÖNDERME

Bakımsızlıktan gölete dönen yolların içler acısı halini kayda alan bir bölge sakini, tepkisini kara mizahla dile getirdi. Sularla kaplı dev çukurları gösteren vatandaş, doğrudan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü'nü hedef alarak, "Müdürüm buraya bir olta getirin de birlikte balık tutalım. Bu yolların hali nedir?" sözleriyle yetkililere ironik bir çağrıda bulundu.

UÇURUMA DÖKÜLEN MİLLİ SERVET

Yol isyanının bir diğer kritik boyutu ise boşa giden kamu kaynakları oldu. Yolları onarmak amacıyla bölgeye getirilen tonlarca mıcırın, zemine serilmek yerine yol kenarındaki uçurumlara kontrolsüzce döküldüğü öne sürüldü. Alınan malzemenin adeta çöp gibi heba edilmesine öfkelenen çevre sakinleri, "Bu belediyenin parası, milli servet değil mi? Yazık günah!" diyerek isyan etti ve sorumluları acilen göreve davet etti.