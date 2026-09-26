Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerine göre, Kars'ta bulunan 77 yıllık Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin (HES) işletme hakkı devri ihalesi sonuçlandı. 2024 yılında gerçekleştirilen ilk ihalede en yüksek teklifi veren ancak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Bülsa Enerji İnşaat Limited Şirketi, iki yıl sonra tekrarlanan ihalede tesisi çok daha düşük bir bedelle devralmaya hak kazandı.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

İsmet İnönü döneminde, 1949 yılında Kars Çayı üzerinde inşa edilen santral, 2021 yılında özelleştirme programına dahil edilmişti. Düzenlenen ilk ihalede 21.81 milyon lira, 2024 yılındaki ikinci ihalede ise 32.5 milyon lira teklif verilmişti. İhaleyi kazanan Bülsa Enerji'nin belirlenen bedeli ÖİB'ye yatırmaması üzerine satış işlemi iptal edildi. Sürecin ardından tesis ve tesise ait taşınmazlar yeniden vitrine çıkarıldı. Üçüncü kez düzenlenen ihaleye tekrar katılan aynı firma, bu defa 10.5 milyon liralık teklif sundu. Kurum, bu rakamı en yüksek teklif olarak kabul ederek devir işlemini resmen onayladı.

ENFLASYON FARKIYLA REEL DEĞER KAYBI NE BOYUTTA?

Söz konusu özelleştirme işleminde dikkat çeken temel unsur, aradan geçen sürede yaşanan reel değer kaybı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksi verileri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2024 yılındaki 32.5 milyon liralık teklifin güncel satın alma gücü yaklaşık 59 milyon liraya tekabül ediyor. Bu istatistiksel bağlamda, firmanın son ihalede verdiği 10.5 milyon liralık bedel, iptal edilen önceki teklifin reel değerinin yaklaşık beşte biri seviyesinde kaldı. İhale mevzuatı kapsamında, yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmaların sonraki süreçlerde daha düşük bedellerle aynı kamu varlıklarını devralabilmesi, özelleştirme ihalelerindeki teminat ve yaptırım uygulamalarını yeniden gündeme getiriyor.