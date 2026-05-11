Alanya’nın köklü eğitim kurumlarından Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi, okul yararına düzenlenen anlamlı bir kermese ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan stantlarda ev yapımı yiyecekler, tatlılar ve çeşitli ikramlar satışa sunuldu. Öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte emek verdiği organizasyon, okul topluluğunu bir araya getirirken renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

Okul Aile Birliği öncülüğünde organize edilen kermese, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Etkinlik boyunca okul bahçesinde oluşan yoğun katılım, eğitim kurumlarında dayanışmanın ve ortak çabanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

VELİLERDEN EV YAPIMI LEZZETLERLE DESTEK

Kermesin en dikkat çeken yönlerinden biri, velilerin hazırladığı ev yapımı yiyecekler oldu. Böreklerden tatlılara, yöresel lezzetlerden çeşitli atıştırmalıklara kadar pek çok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Veliler sadece hazırladıkları ürünlerle değil, gün boyunca stantlarda görev alarak da etkinliğe aktif katkı verdi.

Öğrenciler ise satış stantlarında görev üstlenerek organizasyonun önemli bir parçası oldu. Bu süreçte sorumluluk alan gençler, hem okul yararına çalışmanın hem de sosyal etkinliklerde yer almanın deneyimini yaşadı.

OKULUN İHTİYAÇLARI İÇİN KAYNAK OLUŞTURULDU

Gün boyunca devam eden kermeste elde edilen gelir, okulun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Eğitim kurumlarında düzenlenen bu tür etkinlikler, sadece maddi katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki iletişimi de güçlendiriyor.

Alanya’daki okul yararına düzenlenen kermes, öğrencilerin aidiyet duygusunu artırırken, velilerin eğitim sürecine aktif katılımını da teşvik etti. Katılımcılar, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemini bir kez daha deneyimledi.

NAZIM KARAGEDİK’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti. Karagedik, “Katılım sağlayan, destek veren tüm velilerimize, öğretmenlerimize, değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karagedik, okulun gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonların yalnızca maddi destek sağlamadığını, aynı zamanda okul kültürünü ve birlik duygusunu da güçlendirdiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI

Yoğun ilgi gören kermes, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesine de katkı sundu. Stantlarda görev alan öğrenciler, iletişim kurma, sorumluluk alma ve ekip çalışması gibi önemli deneyimler kazandı. Eğitimciler, bu tür etkinliklerin akademik başarının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimine de olumlu etkiler yaptığını belirtiyor.

Alanya’daki Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bu anlamlı organizasyon, okul-aile iş birliğinin güçlü bir örneği olarak hafızalarda yer etti. Gün sonunda hem okulun ihtiyaçlarına destek sağlandı hem de eğitim camiası arasında dayanışma ruhu daha da pekişti.