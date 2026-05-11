Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde artırılan gıda ve hijyen denetimleri kapsamında Avsallar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde önemli bir ihlal tespit etti. Denetim sırasında, son tüketim tarihi geçmiş ve paket üzerindeki kullanım tarihi okunamayacak şekilde tahrip edilmiş tavuk ürünlerinin raflarda satışa sunulduğu belirlendi.

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu durum üzerine zabıta ekipleri işletme hakkında tutanak düzenledi. Hazırlanan rapor, değerlendirilmek üzere Alanya Belediyesi Encümenine gönderildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI

Denetimlerde tespit edilen tavuk ürünleri satıştan kaldırılırken, belediye encümeni tarafından işletmeye idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca market şubesi mühürlenerek 3 gün süreyle ticari faaliyetinin durdurulmasına hükmedildi.

Özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bozulma riski yükselen et ve tavuk ürünleri, tüketici sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Alanya gibi turizm yoğunluğu yüksek bir kentte yapılan bu denetimler, hem ilçe sakinlerinin hem de tatilcilerin güvenli gıdaya ulaşması açısından dikkat çekiyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: GIDA KONUSUNDA TAVİZ YOK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Özçelik, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünler konusunda hiçbir ihmale izin vermeyeceklerini ifade etti.

Başkan Özçelik, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını hatırlatarak, marketler, kasaplar ve toplu tüketim noktalarında kontrollerin devam edeceğini söyledi.

ALANYA’DA DENETİMLER BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLAŞTI

Kurban Bayramı öncesinde artan alışveriş hareketliliği nedeniyle Alanya Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti, tüketicilerin alışveriş yaparken ürün etiketlerini dikkatle kontrol etmelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli gördükleri ürün veya işletmeleri belediyeye ve ilgili kurumlara bildirmelerinin, halk sağlığının korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.