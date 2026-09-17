Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi orta saha planlamasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile Brighton & Hove Albion’da oynayan Yasin Ayari’nin durumunu takip ettiği öne sürüldü. İki futbolcu için de kulüplerinden ya da Fenerbahçe’den yapılmış resmi bir transfer açıklaması bulunmazken, sözleşme durumları ocak ayına yaklaşıldıkça görüşmelerin seyrini belirleyebilecek başlıklardan biri olacak.

İKİ OYUNCUNUN DA SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Transfer iddialarında öne çıkan en önemli ayrıntı, iki oyuncunun da mevcut sözleşmelerinin 2026-27 sezonunun sonunda bitecek olması. Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı son uzatmanın 2027'ye kadar geçerli olduğunu resmi olarak açıklamıştı. Brighton da Yasin Ayari'yi kadrosuna kattığında İsveçli orta saha oyuncusuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Dolayısıyla iki futbolcu da ocak ayına girildiğinde kontratlarının son aylarına yaklaşmış olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU DOSYASINDA INTER BELİRLEYİCİ

32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2021'den bu yana Inter forması giyiyor. Milli futbolcu, İtalyan ekibinde orta sahanın merkezinde farklı görevlerde kullanılırken özellikle oyun kurulumundaki rolüyle öne çıktı. Fenerbahçe açısından olası bir transferin gerçekleşebilmesi için yalnızca oyuncuyla anlaşılması yeterli olmayacak; ocak ayında bonservisli bir transfer düşünülmesi halinde Inter ile de anlaşma sağlanması gerekecek. Sezon sonuna kadar mevcut sözleşmesinin devam etmesi, İtalyan kulübünü sürecin temel taraflarından biri haline getiriyor.

YASIN AYARI İÇİN YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Brighton'ın 2023'te AIK'dan kadrosuna kattığı Yasin Ayari'nin mevcut anlaşması da Haziran 2027'de sona eriyor. Ancak İngiltere'den gelen son haberler, Brighton'ın 22 yaşındaki İsveçli milli futbolcuyu bırakmak yerine sözleşmesini uzatmaya çalıştığına işaret ediyor. İngiliz basınına yansıyan haberlerde taraflar arasında yeni kontrat görüşmelerinin sürdüğü ve Brighton'ın oyuncuyu uzun vadeli kadro planlamasının içinde tutmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle Ayari cephesindeki sözleşme görüşmelerinin sonucu, olası transfer senaryosunu doğrudan etkileyebilir.

OCAK AYINDA TRANSFERİN MALİYETİ DEĞİŞEBİLİR

Sözleşmesinin son dönemine giren futbolcular, transfer piyasasında kulüpler açısından farklı seçenekler ortaya çıkarabiliyor. Mevcut kulüp oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmek istemezse ara transfer döneminde bonservis görüşmelerine daha açık hale gelebiliyor. Buna karşılık sportif hedefler, kadro ihtiyacı ve yeni sözleşme ihtimali nedeniyle oyuncunun sezon sonuna kadar takımda tutulması da tercih edilebiliyor. Bu nedenle Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari için olası bir ocak transferinde yalnızca oyuncuların tercihi değil, Inter ve Brighton'ın kadro planlaması da belirleyici olacak.

ULUSLARARASI TRANSFERDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bir futbolcunun başka ülkedeki kulübe transferinde taraflar arasındaki anlaşmanın ardından federasyon ve FIFA sistemleri üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. FIFA, uluslararası transferleri Transfer Matching System üzerinden takip ediyor ve futbolcunun yeni federasyonda tescili için gerekli uluslararası transfer süreçleri uygulanıyor. Bonservisli transferlerde eski ve yeni kulüp arasında transfer anlaşması yapılırken, sözleşmesi sona ermiş futbolcuların uluslararası transferleri farklı statüde kayda geçiriliyor. FIFA ayrıca küresel transfer sistemine ilişkin yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari isimleri Fenerbahçe'nin orta saha planlamasıyla birlikte anılsa da mevcut aşamada iki transfer için de resmi anlaşma duyurulmuş değil. Sarı-lacivertli yönetimin ara transfer dönemi yaklaşırken kadrodaki ihtiyaçlar, oyuncuların sözleşme durumları ve kulüplerinin taleplerine göre hareket etmesi bekleniyor. Özellikle Brighton'ın Ayari ile yeni sözleşme görüşmelerinin sonucu ve Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğine ilişkin vereceği karar, gündeme gelen iki transfer iddiasının seyrini belirleyecek başlıca gelişmeler olacak.