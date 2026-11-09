Türkiye genelinde 350'den fazla müze ve ören yerine yıllık 300 TL karşılığında giriş imkanı sunan Müzekart uygulamasında dijital dönüşüm süreci hızlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı sonuna kadar Müzekart sistemini T.C. kimlik kartlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün açıklamasına göre, yeni sistemle birlikte e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödeme yapan vatandaşlar, gişelerde sıra beklemeden doğrudan kimlik kartlarını okutarak geçiş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekart'lar ise süreleri dolana kadar geçerliliğini koruyacak.

YILDA İKİ KEZ ZİYARET HAKKI

Uygulama kapsamında kart sahipleri, Bakanlığa bağlı alanların yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına ait 13 nokta ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırlarındaki yerleri bir yıl içinde ikişer kez ziyaret edebiliyor. Bakanlık verilerine göre, uygulamanın başladığı 2008 yılından Eylül 2026'ya kadar toplam 37 milyon 979 bin 749 adet Müzekart vatandaşlarla buluştu.

YABANCI TURİSTE 40 AVRO, YERLİYE 300 TL

Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri girişinin 40 avro, Troia ve Assos ören yerlerini kapsayan biletin ise 38 avro olduğu dikkate alındığında, 300 TL'lik Müzekart yerli turistler için ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Öte yandan 18 yaş altı gençler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler bu alanları tamamen ücretsiz gezme hakkına sahip bulunuyor.