Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Avusturya pazarındaki turizm hareketliliğine dair kapsamlı bir analiz yayımladı. TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar tatili verilerinde Antalya, kısa ve orta mesafeli destinasyonlar arasında ilk sıraya yerleşse de, uzun vadeli istatistikler farklı bir tablo ortaya koydu.

15 YILLIK SÜREÇTE ANTALYA'NIN PAYI GERİLEDİ

Rapora göre, 2010 ile 2025 yıllarını kapsayan 15 yıllık dönemde Avusturya'dan Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı yüzde 12,5 artış kaydetti. Ancak aynı süreçte Antalya'yı tercih edenlerin sayısında yüzde 25,7 oranında belirgin bir düşüş yaşandı. Geçmişte Avusturyalı turistlerin Türkiye tercihlerinde yüzde 51,17'lik paya sahip olan Antalya'nın bu oranı yüzde 33,77'ye kadar düştü.

Yıllık bazda incelendiğinde ise 2025 yılı her iki destinasyon için de büyüme ile kapandı. Türkiye'ye gelen Avusturyalı ziyaretçi sayısı yüzde 2,59 artışla 563 bin 35'e çıkarken, Antalya'ya gelenlerin sayısı yüzde 3,84 yükselerek 190 bin 113 seviyesine ulaştı. Buna rağmen Antalya, 267 bin 467 kişiyle rekor kırdığı 2011 yılının yaklaşık yüzde 28,9 gerisinde kalmaya devam ediyor.

AİLELER HER ŞEY DAHİL SİSTEMDEN VAZGEÇMİYOR

TUI verilerinin aktarıldığı analize göre, sonbahar döneminde seyahat eden müşterilerin yaklaşık yarısını aileler oluşturuyor. Bu grubun yarısından fazlası ise bütçe ve hizmet kapsamının önceden bilindiği her şey dahil tatil paketlerini tercih ediyor. Orta mesafeli seyahatlerde kişi başı ortalama harcama tutarı 1250 euro olarak hesaplanırken, Antalya'yı sırasıyla Hurghada, Girit, Larnaka ve Gran Canaria takip ediyor.

SEYAHAT SAYISI AZALIRKEN HARCAMALAR NEDEN ARTIYOR?

Avusturya genelindeki toplam tatil seyahatleri 2025 yılında yüzde 1,8 azalarak 27,04 milyona, yurt dışı seyahatleri ise yüzde 1,6 düşüşle 14,3 milyona geriledi. Seyahat sıklığındaki bu düşüşe rağmen, yurt dışı turizm harcamaları nominal bazda yüzde 4,2 artarak 15,94 milyar euroya ulaştı. AKTOB analizinde, tatil ve iş seyahatlerini kapsayan harcama toplamındaki bu yükselişin, güncel fiyat değişimleri ve maliyet artışlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.