İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ağır kayıplara yol açtı. Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen olayda 10 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu patlamanın ardından çıkan yangın tamamen söndürüldü. İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından yapılan açıklamaya göre, fabrikadaki can kaybı 10'a ulaştı. Durumu kritik olan yaralılardan birinin zaman kaybedilmeden helikopter ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Yaşanan acı olayın ardından devletin ilgili kurumları teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile birer görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Erdoğan'ın, yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve sahadaki son durum hakkında bakanlardan detaylı bilgi aldığı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Fabrika sahasında güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkaran AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Olayın çapı ve ciddiyeti nedeniyle çevre ilçelerdeki kurtarma ekiplerinin yanı sıra Manisa AFAD birimlerinin de bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek verdiği ifade edildi. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan kapsamlı inceleme devam ediyor.