Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar, 25-28

Haziran 2026 tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilen uluslararası atıcılık turnuvasında Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Teşkilat içinde "Red Kit" ve "Yıldırım Osman" lakaplarıyla bilinen Demirtaşlar, IDPA

European Championships Poland 2026 organizasyonunda Türkiye'yi temsil etti. Yerel basından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 400 sporcunun katıldığı zorlu organizasyonda Military (Asker-Polis) kategorisinde yarışan tecrübeli eğitmen, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

HIRVATİSTAN'DAN SONRA POLONYA'DA ZİRVE

Emniyet teşkilatında meslektaşlarına atış teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler veren Demirtaşlar'ın uluslararası alandaki başarıları ivme kazanarak devam ediyor. Geçtiğimiz yılın nisan ayında Hırvatistan'da düzenlenen benzer bir organizasyonda da üç farklı klasmanda birincilik elde eden şampiyon polis, istikrarlı performansını Polonya'ya da taşımış oldu.

IDPA ASKERİ KATEGORİSİ NEDİR?

Uluslararası Savunma Tabancası Birliği (IDPA) tarafından düzenlenen turnuvalardaki Asker-Polis (Military) kategorisi, kolluk kuvvetlerinin görev sırasında karşılaşabilecekleri gerçek dünya senaryolarını simüle etmesiyle biliniyor. Bu kategoride yarışan personelin, hem pratik hız hem de isabetlilik konusunda üst düzey bir taktiksel yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Demirtaşlar'ın bu klasmanda birinci olması, Türk polisinin taktiksel silah kullanma becerisindeki yetkinliğini uluslararası platformda bir kez daha kanıtlıyor.

REKTÖR EKERÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

Şampiyonanın ardından yurda dönen Osman Demirtaşlar, Antalya Bilim Üniversitesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin resmi bir değerlendirme yayımlayan Rektör Semih Ekerci, Avrupa şampiyonu polis memurunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekerci açıklamasında, "Kıymetli hocam Osman Demirtaşlar üniversitemizi ziyaret etti. Kendisini üstün başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.