EYÜPSPOR VE ALANYASPOR GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Corendon Alanyaspor, sezonun üçüncü haftasında Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. İstanbul’daki karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, ilk iki haftada topladığı 4 puanın ardından İstanbul deplasmanına moralli geliyor. Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek öne çıkan bir sonuç aldı. Alanyaspor’un İstanbul deplasmanındaki hedeflerini daha önce aktardığımız gibi, turuncu-yeşilliler bu karşılaşmadan da puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

ALANYASPOR İSTİKRARINI KORUMAK İSTİYOR

Sezon başlangıcında alınan sonuçlar, takımların lig hedefleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Alanyaspor, yeni sezonun ilk haftalarında savunma dengesi ve mücadele gücüyle öne çıkarken, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada da oyun disiplinini korumaya çalışacak.

Teknik ekipler sezon boyunca kadro rotasyonu, oyuncu performansları ve maç temposuna göre farklı planlar uyguluyor. Özellikle yoğun fikstür dönemlerinde fiziksel dayanıklılık, sakatlık yönetimi ve oyuncuların form durumu, karşılaşmaların sonucunda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

EYÜPSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Ev sahibi Eyüpspor ise ligdeki ilk haftaların ardından taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. İstanbul temsilcisi, kendi sahasında oynayacağı mücadelede hem puan tablosundaki konumunu iyileştirmek hem de moral kazanmak istiyor.

Eyüpspor’un karşılaşmaya Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Boutobba, Sabiri, Da Costa, Michalak ve Ahmed Abdullahi’den oluşması beklenen kadroyla çıkacağı belirtiliyor.

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Corendon Alanyaspor’un ise mücadelede Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Baran Ali, Makouta, Ruan, Ibrahim, Hwang Ui Jo ve Arda’dan oluşan muhtemel ilk 11 ile sahada olması bekleniyor.

Sezon içerisinde teknik heyetlerin ilk 11 tercihleri; oyuncuların antrenman performansı, rakibin oyun yapısı ve maç stratejisine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle karşılaşma öncesindeki son değerlendirmeler kadro tercihlerinde etkili oluyor.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLACAK

Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Süper Lig’de hakem performansları, özellikle kritik pozisyonlarda verilen kararlar nedeniyle maçların önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadelede futbolseverler iki takımın sahadaki performansını takip edecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluş tarafından şifreli olarak ekrana getirileceği bildirildi.

MAÇ BİLGİLERİ

Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşma 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdük Cihan Aydın’da olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.