ALANYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO), Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama programı düzenledi. Meslek mensupları, stajyerler ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Belediye Meclis Üyesi Engin Alataş, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tuna, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Burak Alp, müdür yardımcıları Serhat Çakır, Hakan Bilgin ve Zafer Emre Yurtseven ile ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölüm Başkanı Aysun Akın, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve tarihçi Oğuz Korum da katıldı. Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhunun paylaşıldığı organizasyonda ALSMO yönetimi, davetlerine katılarak bu anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarına ve konuklarına teşekkür etti.

ALSMO Yönetim Kurulu, programın hazırlanmasında emeği geçen oda kurullarına ve oda görevlilerine de teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştirilmesine katkı sunan herkese şükranlarını iletti. ALSMO Başkanı Tevfik Atar da gecede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kazanımlarına ve birlik beraberliğin önemine dikkat çekti. Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığın, eşitliğin ve çağdaşlaşmanın en önemli simgesi olduğunu belirten Atar, meslek mensuplarının Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Atar, organizasyona katılan tüm davetlilere teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.(Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi