Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 20.58'de gerçekleşen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. Depremin ardından bölgedeki yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz ihbar veya hasar durumu rapor edilmedi.

BÖLGEDE SİSMİK HAREKETLİLİK TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle AFAD, ülke genelindeki sismik aktiviteleri kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar, yerel halkın bilgi sahibi olması amacıyla anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Yetkili kurumlar, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaya davet ediyor.