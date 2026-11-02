​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il ve 1000 ilçe önerisinin ardından, Alanya’nın nüfus ve ekonomik potansiyel bakımından birçok ilçeyi geride bırakan beldesi Mahmutlar ayağa kalktı. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile belde statüsünü kaybedip mahalleye dönüştürülen Mahmutlar’da, temsilciler hak ettikleri ilçe tabelasını almak için kararlılık mesajı verdi.

​‘ALANYA İL, MAHMUTLAR İLÇE OLMALI’

​2012 yılından bu yana aralıksız bir şekilde ilçe olma mücadelesi verdiklerini vurgulayan Mahmutlar İlçe Platformu Başkanı Hasan Basar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamaları Mahmutlar halkı olarak bizleri son derece heyecanlandırdı. 2012 yılında başlayan ilçelik mücadelemizi hiç hız kesmeden bugüne kadar sürdürdük. Bundan sonra da hakkımızı alana dek her platformda mücadeleye devam edeceğiz. Mahmutlar, Türkiye’de birçok ilçeden hem nüfusuyla hem de ekonomik verileriyle çok ileride. Ancak Büyükşehir Kanunu’nda yer alan 'nüfusu 20 bini geçen beldeler ilçe olacak' hükmüne rağmen o yıllarda hakkımız yenildi.

​Aradan geçen sürede o yıllarda 21 bin olan nüfusumuz 50 binleri aştı. Türkiye’de birçok ilçe göç vererek küçülürken, Mahmutlar mahalleye dönüştürüldüğünde bile göç almaya devam ederek büyüdü. Bu büyümenin ve emeğin artık görülmesi lazım. Alanya il olduğunda Mahmutlar kesinlikle ilçe olmalıdır; hatta Alanya il yapılmasa dahi Mahmutlar’ın hakkı teslim edilmelidir. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza hız verecek ve sesimizi daha gür bir şekilde duyuracağız."

​MAHALLE MUHTARI AHMET SÖNMEZ: "ADRESLERİ TESPİT ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

​Mahallenin mevcut yapısıyla idare edilmesinin zorluklarına dikkat çeken Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, beklentilerini şöyle dile getirdi: "Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamaları bizleri umutlandırdı. Mahmutlar Belediyesi döneminde beldemizde birçok mahalle vardı. Şimdi hepsini kaybedip tek mahalle olduk. Gelen resmi tebligatlarda dahi adresleri tespit etmekte zorlanıyoruz. İlçe büyüklüğünde mahalleyiz ama ilçe değiliz. Son açıklamalar ışığında Mahmutlar’ın hakkı olan ilçe tabelasını şehrimizin girişine asmak için sabırsızlanıyoruz. Dilerim bu defa hayallerimiz gerçekleşir."

​MAHKOD: "CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI, MÜCADELE SONUÇ VERMELİ"

​Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Basın Sözcüsü Gazeteci Mesut İlhan ise 2012’den bu yana verdikleri siyasi ve hukuki mücadeleyi hatırlatarak şunları söyledi:

​"2012 yılında gündeme gelen Büyükşehir Yasası’na karşı çok mücadele verdik. Defalarca Ankara’ya giderek TBMM’de bu mücadelemizi haykırdık. O dönem Mahmutlar İlçe Platformu Başkanı olan Sudi Çandır ve ilçe platformu üyeleri olarak Mahmutlar’da Sayın Devlet Bahçeli’ye dosyamızı sunduk. Sayın Bahçeli destek vereceğini açık bir dille bizlere ifade etmişti. 2013 yılında MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mahmutlar’ın ilçe olması için TBMM’ye kanun teklifi verdi ama bir türlü sonuç alamadık. Geçen bunca sürede hem şehir olarak büyüdük hem de mücadelemizi büyüttük. Bu defa cin şişeden çıktı; Mahmutlar kesinlikle ilçe olmalıdır ve olacaktır. Bunca emeğin, gayretin karşılığı hayal kırıklığı olmamalıdır. Tüm siyasi partileri bu anlamlı mücadelede Mahmutlar halkının yanında olmaya davet ediyorum."