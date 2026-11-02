ALANYA, turizm ve ticaretin yanı sıra teknoloji, bilim ve inovasyon alanında da önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde hayata geçirilen Alanya Teknokent’in faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Teknokent’in kuruluş sürecine, devam eden çalışmalara ve açılış takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYIYLA İLAN EDİLDİ

Türkdoğan açıklamasına, “Alanya Teknokent’in temelleri, Konaklı Kongre Merkezi binasının teknoloji geliştirme bölgesi olarak değerlendirilmesiyle atıldı. 13 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen alanın kurumsal yapılanması kapsamında, 2026 yılının şubat ayında Alanya Teknokent A.Ş. kuruldu. Şirket; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Alanya Üniversitesi ortaklığında hayata geçirildi. ALKÜ, şirkette yüzde 63 hisseyle en büyük ortak konumunda bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

TADİLAT ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU

Teknokent’in faaliyete geçmesi için hazırlıkların planlı şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Türkdoğan, mevcut kongre merkezi binasının Teknokent olarak hizmet verebilmesi amacıyla bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türkdoğan, “İhtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ihalesini geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdik. Hâlihazırda devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını öngörüyorum” diye konuştu.

BAŞVURULAR KASIM SONUNDA ALINACAK

Alanya Teknokent’in açılış takvimine ilişkin bilgi veren Türkdoğan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından girişimci ve firmaların başvurularının alınmaya başlanacağını açıkladı. Türkdoğan, “Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, kasım ayının sonuna doğru Teknokentimizde yer almak isteyen girişimci ve firmaların başvurularını almaya başlamayı, aralık ayı içerisinde ise Alanya Teknokent’in açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

ALANYA DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ

Teknokent’e yönelik talebin şimdiden yüksek olduğunu vurgulayan Türkdoğan, “Hem Alanya’dan hem de şehir dışından çok sayıda firma ve girişimciden Teknokentimize yönelik yoğun ilgi ve talep alıyoruz. Bu ilginin bölgemiz için önemli bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacağının göstergesi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Alanya Teknokent’in yalnızca üniversite için değil, bölgenin ekonomik ve teknolojik geleceği açısından da önemli bir yatırım olduğunu belirten Türkdoğan, projenin geniş kapsamlı katkılar sunacağına dikkat çekti.

Türkdoğan, “Üniversitemizin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın, Alanya’nın yanı sıra Antalya ve bölgemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diyerek Teknokent’in bölgesel kalkınmadaki önemini vurguladı.

Muhabir: Hüseyin Doğanay