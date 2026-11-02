Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, üyelerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Göreve başlamasının ardından esnaf buluşmalarına önem veren Tuna, bu kez Alanya'nın önemli turizm ve ticaret noktalarından Damlataş bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Bölgedeki esnaflarla bir araya gelen Tuna, işletmelerin mevcut durumunu, karşılaştıkları sorunları ve ticari faaliyetlerine ilişkin beklentilerini dinledi. Ziyaretlerde Alanya ekonomisinin gelişimine yönelik görüş alışverişinde de bulunuldu.

ALTSO YÖNETİMİ DAMLATAŞ ESNAFIYLA BULUŞTU

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna'nın Damlataş bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlere oda yönetiminden isimler de eşlik etti.

Ziyaret programına ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yenialp, Mehmet Özal Gökce ve Kerim Yılmaz ile Başkanlık Danışma Kurulu Komisyon Üyesi Murat Kiriş katıldı.

ALTSO heyeti, bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek esnafla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda yapılan buluşmalarda esnafın talep ve önerileri dinlenirken, ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

ESNAFIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Damlataş bölgesindeki ziyaretlerde işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün beklentileri ön plana çıktı.

Esnafla yapılan görüşmelerde bölgenin ticari yapısı, işletmelerin mevcut koşulları ve Alanya ekonomisinin gelişimine katkı sağlayabilecek konular ele alındı.

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, esnafın dile getirdiği görüş ve önerileri dinleyerek üyelerle sürekli iletişim halinde olmanın önemini vurguladı.

Ziyaretlerin, oda yönetimi ile üyeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

MUSTAFA TUNA: ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

ALTSO'nun üyeleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Tuna, oda yönetiminde çözüm odaklı bir anlayışı benimsediklerini ifade etti.

ALTSO'nun gerçek sahibinin üyeleri olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Tuna, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuna, ziyaretler sırasında yaptığı değerlendirmede, “Esnaflarımızı ve üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

ALANYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Damlataş esnafıyla gerçekleştirilen görüşmelerde yalnızca işletmelerin günlük faaliyetlerine ilişkin sorunlar değil, Alanya'nın ticari geleceği de gündeme geldi.

Bölgenin ekonomik potansiyeli ve sektör temsilcilerinin beklentileri üzerine yapılan değerlendirmelerde, esnafın görüşlerinin oda çalışmalarına yansıtılmasının önemi öne çıktı.

Turizm ve ticaretin iç içe geçtiği Damlataş bölgesindeki işletmelerin taleplerini dinleyen ALTSO heyeti, üyelerle doğrudan temas kurarak sorunların yerinde değerlendirilmesine odaklandı.

ALTSO'DAN ÜYELERLE SÜREKLİ İLETİŞİM VURGUSU

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri, oda yönetiminin üyelerle yakın iletişim kurma hedefinin bir parçası olarak sürüyor.

Damlataş ziyaretinde de esnafın görüş ve önerilerini doğrudan dinleyen Tuna, üyelerin beklentilerinin önemine dikkat çekti.

ALTSO yönetimi, üyelerin sorunlarını yerinde tespit etmeyi ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmeyi öncelikleri arasında tutarken, Damlataş esnafıyla gerçekleştirilen buluşma da bu yaklaşımın örneklerinden biri oldu.