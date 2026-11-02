Alanya'da geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen zeybek kursları yeniden başlıyor. Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğinde gerçekleştirilecek Alanya ve Ege Yöresi Zeybek Kursları, 6'ncı döneminde vatandaşlarla buluşacak.

6 Kasım 2026 Cuma günü 75. Yıl Spor Salonu'nda başlayacak kurslar, yaş sınırlaması olmaksızın zeybek öğrenmek isteyen vatandaşlara açık olacak.

ALANYA'DA ZEYBEK KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Alanya'nın kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen kurslarda, geleneksel halk oyunlarının yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Katılımcılar, eğitimler boyunca zeybek oyunlarının temel adımlarını, ritimlerini ve figürlerini öğrenme fırsatı bulacak. Kurslar sayesinde hem Alanya'ya özgü halk oyunlarının hem de Ege Bölgesi'nin köklü zeybek geleneğinin tanıtılması amaçlanıyor.

HARMANDALI, ÇÖKERTME VE HASBAHÇE ÖĞRETİLECEK

Kurs programında Alanya ve Ege yöresinin öne çıkan halk oyunları yer alacak. Eğitimlerde Harmandalı, Çökertme ve Hasbahçe zeybekleri katılımcılara öğretilecek.

Geleneksel müzik ve dans kültürünün önemli parçaları arasında yer alan bu oyunlar aracılığıyla kursiyerlerin hem kültürel birikimlerini artırmaları hem de halk oyunları konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

BAŞVURULAR HASANAĞALAR KONAĞI'NDA

Zeybek kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Hasanağalar Konağı'nda hizmet veren Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek.

Altıncı dönemine başlayacak kurslara her yaştan vatandaş davet edilirken, geleneksel zeybek kültürünün Alanya'da daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. (Mehmet TUNÇ)