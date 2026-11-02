Türkiye'de imalat sanayisinde yaşanan daralma ve istihdam kayıplarına rağmen, işletmelerin personel bulamama sorunu giderek derinleşiyor. Ayakkabı Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, Ekotürk yayınında yaptığı açıklamada, sektörden ayrılan on binlerce çalışanın akıbetinin belirsiz olduğunu ve üretimin geleceği için acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Üretimde yaşanan yavaşlamaya tezat oluşturacak şekilde eleman arayışının hız kesmeden devam ettiğini aktaran Salıcı, iş gücü açığının sadece kendi sektörleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekti.

150 BİN KİŞİ NEREYE GİTTİ?

Sektörden ayrılan çalışan sayısının tahmini olarak 100 bin ile 150 bin arasında olduğunu belirten AYSAD Başkanı, bu kişilerin hangi alanlara yöneldiğinin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı. Salıcı, hizmet sektöründe de benzer sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, "Hiçbir sektör personel bulamıyor. Bu insanlar nereye gidiyor, evde mi oturuyorlar merak ediyorum" sözleriyle mevcut belirsizliğe işaret etti.

GELECEKTEKİ ÜRETİM PLANLARI RİSK ALTINDA MI?

Sanayinin gelecekteki toparlanma senaryolarında en büyük engelin iş gücü eksikliği olacağına değinilen açıklamalara göre, stratejik planlamalar yapılsa dahi bunları hayata geçirecek personelin bulunamaması ciddi bir tehlike oluşturuyor. Salıcı, pandemi döneminde hizmet sektöründe yaşanan nitelikli çalışan kaybının bir benzerinin şu an sanayide tekrarlandığını duyurdu.

Emek yoğun sektörlerin doğası gereği insan gücüne bağımlı olduğunu hatırlatan uzman isim, bir çift ayakkabının üretiminde en az 20-30 kişinin emeği bulunduğunu aktardı. Teknolojik dönüşüm ve robotik sistemlerin sürece dahil edilmesinin insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmayacağı özellikle vurgulandı.

ÇÖZÜM İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

Nitelikli iş gücünün kalıcı olarak kaybedilmemesi için sektör temsilcileri somut destek mekanizmalarının devreye alınmasını talep ediyor. Salıcı'nın aktardığına göre, emek yoğun sektörlerde istihdamın korunabilmesi adına hedefli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim destekleri büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra, verimliliği artıracak yatırım teşvikleri ile işletmelerin belini büken enerji ve lojistik maliyetlerini düşürecek acil eylem planlarının hayata geçirilmesi, üretim kapasitesinin korunması için şart olarak görülüyor.