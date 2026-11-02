Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum raporları yayımlandı. Sanayi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için hazırlanan değerlendirmelerde, yüzde 170'i aşan getiri potansiyelleri dikkat çekti.

İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Deniz Yatırım gibi kurumların analizlerinde, hisse senetlerinin mevcut fiyatları ile hedeflenen değerleri arasındaki farklar ortaya konuldu.

LMKDC İÇİN YÜZDE 170 POTANSİYEL

Garanti BBVA Yatırım'ın yayımladığı rapora göre, Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) hissesi için 52,00 TL hedef fiyat belirlendi. Kurumun "Endeks üstü getiri" tavsiyesi verdiği hissenin son fiyatı 19,20 TL seviyesinde bulunurken, hesaplanan potansiyel getiri oranı yüzde 170,83 oldu.

TSKB VE GLCVY HİSSELERİNDE SON DURUM

Ziraat Yatırım, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) için 22,50 TL hedef fiyat ile "Al" tavsiyesinde bulundu. 9,37 TL'den işlem gören hissede öngörülen getiri yüzde 140,13 olarak açıklandı. Öte yandan Deniz Yatırım, Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY) hissesi için 71,10 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi verdi. 30,02 TL fiyata sahip olan bu hissede ise yüzde 136,84 oranında bir yükseliş potansiyeli hesaplandı.

HEDEF FİYAT RAPORLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzman kuruluşlar tarafından hazırlanan hedef fiyat raporları, şirketlerin finansal tabloları ve makroekonomik beklentiler ışığında oluşturuluyor. Bu tahminler kesin bir getiri garantisi sunmamakla birlikte, piyasa profesyonellerinin orta ve uzun vadeli değerleme öngörülerini yansıtıyor.