Euro kuru bugün kaç TL sorusunun yanıtı TCMB’nin 2 Nisan 2026 tarihli göstergesine göre net: Euro alış 51,1885 TL, Euro satış 51,2807 TL. Bu seviye, 4 Nisan 2026 itibarıyla Alanya’da euro bozduracak turistler ve euro ile tahsilat yapan işletmeler tarafından yakından izleniyor.

Kurun yönü de merak ediliyor. 1 Nisan 2026’ya kıyasla Euro/TL’de yaklaşık 0,29 TL’lik düşüş var ve bu gerileme yaklaşık %0,56 seviyesinde.

ALANYA’DA EURO KURU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Alanya’da euro kuru, sadece finans ekranlarının konusu değil; turizm gelirinin, sezon fiyatlamasının ve günlük harcamaların içine doğrudan giriyor. Avrupa’dan gelen turistin cebindeki euro, konaklamadan yeme-içmeye kadar pek çok kalemde “harcama iştahını” etkiliyor.

Özellikle otel, acente, rent a car ve bazı restoranların fiyat listelerinde euro bazlı düşünme alışkanlığı sürüyor. Euro/TL yükseldiğinde TL gelir artışı beklentisi oluşurken, euro düştüğünde aynı euro tutarının TL karşılığı azalıyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL (TCMB ALIŞ-SATIŞ)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2 Nisan 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre Euro alış kuru 51,1885 TL, Euro satış kuru 51,2807 TL. “Euro kaç lira bugün” araması yapanların en çok baktığı iki rakam da bunlar.

Burada önemli bir ayrım var: TCMB’nin ilan ettiği gösterge kurlar ile sahadaki döviz bürosu/banka gişe fiyatları aynı olmayabiliyor. Alanya’da tatilcinin ya da esnafın karşılaştığı kur, kurumun fiyatlama politikasına ve gün içi piyasa hareketine göre değişebiliyor.

EURO DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

DÜNE GÖRE DEĞİŞİM

Euro/TL, 1 Nisan 2026’dan 2 Nisan 2026’ya geriledi. 1 Nisan’da Euro alış 51,4787 TL ve satış 51,5714 TL iken; 2 Nisan’da alış 51,1885 TL, satış 51,2807 TL seviyesine indi.

Bu değişim alışta -0,29 TL, satışta -0,29 TL olarak hesaplanıyor. Oransal olarak bakıldığında ise hem alış hem satış tarafında yaklaşık -%0,56’lık düşüş dikkat çekiyor.

Alanya açısından bu ne demek? Euro ile ödeme alan işletmeler için aynı euro tahsilatının TL karşılığı bir miktar azalıyor. Euro bozdurup TL harcama yapacak turist içinse, bozdurduğu her 1 eurodan aldığı TL tutarı sınırlı da olsa düşmüş oluyor.

EURO/TL SON 1 HAFTADA NASIL SEYRETTİ

Euro/TL’nin son 1 haftalık (27 Mart 2026 - 2 Nisan 2026) seyrine bakıldığında genel görünüm “yatay ama dalgalı” bir bantta. Veriler şöyle: 27 Mart 2026: 51,11 TL; 30 Mart 2026: 51,67 TL; 31 Mart 2026: 50,77 TL; 1 Nisan 2026: 51,72 TL; 2 Nisan 2026: 51,72 TL.

Bu tablo, euro kurunda gün gün sert olmayan ama hissedilir iniş-çıkışlar yaşandığını gösteriyor. Alanya’da sezon hazırlığı yapan işletmelerin “bugün euro kaç TL” sorusunu her sabah yeniden sorması da biraz bundan.

ALANYA’DA EURO TALEBİ NEDEN ARTIYOR

Alanya’da euro talebi, turizm takvimiyle birlikte hareket ediyor. Avrupa pazarından gelen rezervasyonlar hızlandıkça, işletmelerin euro ile ödeme alma ve euroyu kasada tutma eğilimi artabiliyor.

Diğer tarafta yerleşik yabancılar ve uzun süreli konaklayan turistler de dönem dönem euro bozduruyor. Kira, aidat, araç kiralama, sağlık harcamaları gibi kalemler TL olduğu için, “euro bozdurma” ihtiyacı sezon boyunca sürüyor.

Bazı işletmeler ise tedarik ve maliyet tarafında euroya endeksli fiyatlarla karşılaşabildiği için, euroyu sadece gelir değil “maliyet yönetimi” açısından da izliyor. Tam olarak bu noktada kurun gün içi oynaklığı, fiyat etiketi güncellemelerini sıklaştırabiliyor.

EURO KURU TURİSTİN HARCAMASINI NASIL ETKİLİYOR

Euro/TL seviyesi, Avrupa’dan gelen turistin Alanya’daki harcama davranışına iki kanaldan yansıyor. Birincisi, turistin bozdurduğu euro karşılığında eline geçen TL miktarı; ikincisi ise işletmelerin TL fiyatlarını belirlerken euro kurunu referans alıp almaması.

Euro/TL’nin gerilediği günlerde, turist “aynı euro ile daha az TL” aldığı hissine kapılabiliyor. Bu doğrudan bir matematik meselesi ve özellikle nakit harcaması yüksek olan tatilcide daha görünür.

Buna karşın euro ile fiyatlanan bazı hizmetlerde (örneğin tur paketi, transfer, bazı konaklama türleri) turistin euro bazındaki maliyeti aynı kalabildiği için algı farklılaşabiliyor. Yani etki her işletmede aynı değil.

ALANYA’DA EURO BOZDURURKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR

Alanya’da “euro bozdurma” konusu, sezon yaklaşırken daha çok konuşuluyor. Çünkü turist için birkaç puanlık fark bile toplam tatil bütçesinde hissedilebiliyor; esnaf içinse günlük ciro hesabı değişebiliyor.

Genel olarak dikkat edilen başlıklar şunlar:

Alış-satış makası: Kur tabelasında görünen alış-satış farkı

Komisyon/masraf: Bazı kanallarda işlem masrafı olup olmadığı

Nakit mi kart mı: Kartla euro harcamada bankanın kur çevrimi

Gün içi hareket: Sabah ile akşam arasında kurun değişebilmesi

Bu noktada TCMB’nin ilan ettiği 2 Nisan 2026 göstergesi (alış 51,1885 TL, satış 51,2807 TL) referans olarak görülse de, sahada uygulanan fiyatın aynı olması beklenmiyor.

İLAÇ FİYATLANDIRMASINDA EURO KURU GÜNCELLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR

Euro kuru gündeminde 12 Mart 2026 tarihli bir başka gelişme daha var: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru iki aşamalı artırıldı. Buna göre 13 Mart 2026’dan itibaren 26,8767 TL’ye, 1 Nisan 2026’dan itibaren ise 29,1164 TL’ye yükseltildi.

Bu “ilaç euro kuru” ile piyasadaki Euro/TL aynı şey değil; farklı bir hesaplama mekanizması. Yine de Alanya gibi turizm kentlerinde sağlık harcamaları ve eczane tarafı dönem dönem gündeme geldiği için, euro kelimesi aynı başlıkta geçince kafa karışabiliyor.

EURO KURU İÇİN ALANYA’DA BEKLENTİ NE YÖNDE

Mevcut kaynaklarda Euro/TL için spesifik bir uzman/analist tahmini yer almıyor. Bu yüzden “euro yükselecek” ya da “euro düşecek” gibi kesin bir cümle kurmak doğru olmaz.

Ancak Alanya’daki işletmeler açısından pratik ihtiyaç değişmiyor: Euro/TL’de küçük hareketler bile fiyatlama, kampanya ve ödeme planlarını etkilediği için kur her gün kontrol ediliyor. Özellikle “euro kuru canlı” takibi, sezonla birlikte daha da rutin hale geliyor.

4 Nisan 2026 itibarıyla okurun bilmesi gereken temel veri şu: TCMB’nin 2 Nisan 2026 tarihli göstergesinde Euro alış 51,1885 TL, Euro satış 51,2807 TL. Gün içinde işlem yapmadan önce bankanızın veya döviz bürosunun anlık ekranını kontrol etmekte fayda var, çünkü…