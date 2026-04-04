Dolar kuru bugün (4 Nisan 2026) alış 44,5286 TL, satış 44,6337 TL seviyesinde. Dolar/TL’de son bir haftada genel görünüm yatay seyrederken, 3 Nisan 2026’da önceki güne göre yaklaşık %0,15 artış kaydedildi.

Alanya’da turizm sezonuna yaklaşılırken “dolar kaç lira” sorusu sadece yatırımcıyı değil; otelciden acenteye, araç kiralamadan tedarikçiye kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Çünkü pek çok fiyatlama ve sözleşme, doğrudan ya da dolaylı şekilde döviz kuruna bakıyor.

Bazı günler kur ekranına bakıp geçiyoruz, bazı günler ise iki rakam bile bütün planı değiştiriyor.

Dolar/TL’de bugünkü seviyeler, bir yandan küresel veri akışı (ABD’den gelen istihdam göstergeleri gibi) diğer yandan Türkiye’de referans niteliğindeki resmi kur göstergeleriyle birlikte okunuyor. Piyasada asıl soru şu: Bu yatay görünüm sürer mi, yoksa yeni bir yön mü oluşuyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL

Dolar bugün kaç TL sorusunun yanıtı net: 4 Nisan 2026 itibarıyla Amerikan Doları/TL alış 44,5286 TL, satış 44,6337 TL. Gün içi işlemlerde bankalar, döviz büroları ve platformlar arasında makas ve komisyonlar nedeniyle ek farklar oluşabildiği için, işlem yapmadan önce nihai fiyatı görmek önemli.

“Dolar kuru canlı” araması yapanların dikkat ettiği ilk nokta alış-satış farkı oluyor. Özellikle sık işlem yapan işletmelerde, küçük görünen makaslar toplam maliyette hissedilir etki yaratabiliyor.

ALIS-SATIS DOLAR KURU GUNCEL

Güncel dolar alış fiyatı 44,5286 TL, güncel dolar satış fiyatı 44,6337 TL. Bu iki rakam arasındaki fark, piyasada işlem maliyetinin en görünür göstergesi sayılıyor.

Alanya’da turizmle bağlantılı işletmelerde dövizle gelir elde edenler kadar, dövizle maliyeti olanlar da var. Örneğin bazı ithal girdi kullanan işletmeler, kurun satış bacağına daha fazla bakıyor; çünkü tedarik ve ödeme tarafında genellikle o fiyat belirleyici oluyor.

DOLAR NEDEN YUKSELDI

Dolar neden yükseldi sorusuna bugün için tek bir cümleyle yanıt vermek zor, ama 3 Nisan 2026’daki veri akışı önemli bir başlık: ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD ekonomisine dair bu tür veriler, küresel dolar talebini ve risk iştahını etkileyebildiği için gelişen ülke para birimleri karşısında doların seyrinde dalgalanma yaratabiliyor.

Bu noktada piyasalar genelde şu mantıkla hareket ediyor: ABD verileri “güçlü” algılanırsa dolar küresel ölçekte destek bulabiliyor; “zayıf” algılanırsa risk iştahı artıp dalga tersine dönebiliyor. Bugünkü fiyatlamada, son bir haftanın yatay görünümü bu beklentilerin dengelendiğine işaret ediyor.

Bir de şu var, bazen kur hareketi tek bir nedene indirgenemiyor; aynı anda birkaç başlık fiyatın içine giriyor ve…

DOLAR DUN NEDEN ARTTI 3 NISAN 2026

3 Nisan 2026’da Dolar/TL kuru önceki güne göre yaklaşık %0,15 arttı. Bu artış, sert bir sıçrama değil; daha çok sınırlı bir yukarı yönlü hareket olarak okunuyor.

Alanya’daki esnafın günlük dilinde bu tür küçük artışlar “kur bir tık yukarıda” diye geçiyor. Ancak turizmde yüksek hacimli ödemeler ve toplu alımlar söz konusu olduğunda, küçük yüzdeler bile bütçe kalemlerinde yer değişimine yol açabiliyor.

SON 1 HAFTADA DOLAR KURU YATAY MI

Son 1 hafta içinde Dolar/TL kuru genel olarak yatay bir seyir izledi. Yatay seyir, piyasada belirsizliğin bittiği anlamına gelmiyor; daha çok alıcı ve satıcının yeni bir haber akışı beklediğini gösteriyor.

Alanya açısından bu yataylık, sezon planlaması yapan işletmeler için iki farklı sonuç doğurabiliyor. Birincisi, fiyat listelerini daha sık revize etmeden yönetebilme rahatlığı; ikincisi ise “yatay gidiyor” diye kur riskini tamamen göz ardı etme hatası.

TCMB DOVIZ KURLARI DOLAR NE KADAR ETKILI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Nisan 2026 için gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Piyasada TCMB’nin gösterge kurları, özellikle muhasebe, faturalama, sözleşme referansı ve bazı resmi işlemlerde takip edilen bir çıpa gibi değerlendiriliyor.

Alanya’da turizm şirketleri, ithalatla ilişkili tedarikçiler ve uluslararası çalışanlarla ödeme planı yapan işletmeler, “resmi referans” ile “piyasa fiyatı” arasındaki farkı bilerek hareket etmek istiyor. Bu yüzden sadece ekrandaki tek bir kur değil, hangi kurun hangi işlemde baz alındığı da kritik hale geliyor.

ALANYA TURIZMINE DOLAR KURU ETKISI

Dolar kurunun Alanya turizmine etkisi iki yönlü hissediliyor: Gelir tarafında döviz bazlı satış yapan işletmeler TL karşılığında daha yüksek ciro görebilirken, maliyet tarafında dövizle fiyatlanan kalemler baskı yaratabiliyor. Özellikle sezon öncesi satın almalar, bakım-onarım, ekipman ve bazı gıda/temizlik tedariklerinde döviz referansı olan fiyatlar yakından izleniyor.

Alanya’da “her şey dahil” konseptte çalışan oteller için kur, sadece kasa hesabı değil; fiyatlama stratejisi demek. Erken rezervasyon döneminde verilen fiyatların sürdürülebilirliği, kurun seyrine bağlı olarak yeniden değerlendirmeye gidebiliyor.

ALANYA’DA ESNAF VE VATANDAS DOLAR KURUNU NEDEN TAKIP EDIYOR

Alanya’da dolar kuru bugün kaç TL sorusu, sadece döviz alıp satmak isteyenlerin sorusu değil. Turizm kenti olmanın doğal sonucu olarak, kiralamalarda, bazı hizmet sözleşmelerinde ve yabancı misafirlerle yapılan satışlarda döviz referansı konuşulabiliyor.

Vatandaş tarafında ise kur, doğrudan “yarın ne zamlanır” kaygısından çok, dolaylı etkiler üzerinden takip ediliyor. Özellikle işletmelerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtma ihtimali, günlük harcamalarda hissedilen baskıyı artırabiliyor.

DOLAR KURU CANLI TAKIP EDERKEN NELERE DIKKAT ETMELI

Dolar kuru canlı takip edilirken ilk dikkat edilmesi gereken şey, görülen fiyatın alış mı satış mı olduğudur; bugün için alış 44,5286 TL, satış 44,6337 TL. İkinci nokta, işlem yapılan kanalın (banka, döviz bürosu, platform) uyguladığı makas ve ek ücretlerdir.

Alanya’da özellikle turizm işletmelerinin yaptığı toplu ödemelerde “anlık kur” ile “valör/işlem saati” farkı da önem kazanıyor. Bazı işlemlerde gün içinde birkaç saatlik fark bile, toplam maliyeti değiştirebiliyor.

DOLAR KURUNDA BEKLENTIYI NE BELIRLIYOR

Mevcut kaynaklarda Dolar/TL için spesifik bir uzman/analist tahmini yer almıyor. Bu nedenle beklentiyi, veri akışının yönü ve piyasadaki genel risk algısı belirliyor; ABD’den gelen tarım dışı istihdam gibi veriler ve Türkiye’de izlenen resmi referans göstergeler bu çerçevede yakından takip ediliyor.

Alanya’da sezon yaklaşırken işletmelerin en çok sorduğu soru, “kur sabit kalır mı”dan çok “kur oynarsa ben nasıl yönetirim” oluyor. Kur riskini azaltmak için ödeme vadelerini planlamak, sözleşmelerde para birimini netleştirmek ve maliyetleri parça parça yaymak gibi yöntemler daha fazla konuşuluyor.