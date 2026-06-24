Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, son günlerde gündemde olan vergi ve SGK borçlarına ilişkin yapılandırma düzenlemesini sert sözlerle eleştirdi. Düzenlemenin ekonomik darboğazdaki esnaf ve vatandaşlar için köklü bir çözüm olmaktan uzak olduğunu belirten Türkoğlu, mevcut sistemin sadece günü kurtarmaya yönelik bir pansuman tedbir olduğunu ifade etti.

"ESNAFI ZORLAYAN ANA PARA DEĞİL KATLANAN FAİZLERDİR"

Bugün milyonlarca esnafın vergisini ödemek ve dükkanını açık tutmak için mücadele ettiğini vurgulayan Türkoğlu, esnafı asıl zorlayan durumun ana para borçları değil, yıllardır katlanarak büyüyen gecikme faizleri ve cezalar olduğunu söyledi. Son yapılan düzenlemede sadece ana paraya değil, faize de faiz uygulayan bir tecil taksitlendirmesi yapıldığını dile getiren Türkoğlu, vatandaşların evleri ve arabaları icra mezatlarında satılmasın diye bu fahiş faizlere rağmen yapılandırmaya mecbur kaldığını aktardı. Türkoğlu, esnafın bu şartlar altında ilk birkaç taksiti ödese bile sonrasında tıkanıp ödemeyi bırakacağını iddia etti.

"GEÇMİŞTE FAİZLER SİLİNİRDİ, BUGÜN FAİZE FAİZ UYGULANIYOR"

Geçmiş yıllarda çıkarılan yapılandırma yasalarında vergi cezalarının önemli ölçüde düşürüldüğünü ve gecikme faizlerinin büyük oranda kaldırılarak vatandaşa kolaylık sağlandığını hatırlatan Türkoğlu, bugün ise tam tersi bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Faiz yüklerinin korunduğunu, hatta yeniden taksitlendirilerek vatandaşa bir lütuf gibi sunulduğunu söyleyen Türkoğlu, ekonomi yönetimini eleştirerek şu soruyu yöneltti: "Yıllarca 'Nas var' diyerek faiz karşıtı ekonomi politikaları savunanlar, bugün vatandaşın vergi ve SGK borçlarından neden faize faiz tahsil etmektedir?"

"EKONOMİYİ BU NOKTAYA GETİREN KÜÇÜK İŞLETMELER DEĞİLDİR"

Yüksek enflasyonun, alım gücü kaybının ve ekonomik sıkıntıların temelinde esnafın veya vergi borcunu ödeyemeyen küçük işletmelerin değil, yıllardır sürdürülen yanlış ekonomi politikalarının yattığına dikkat çekildi. Sahada gördükleri tablonun net olduğunu ifade eden Türkoğlu, esnafın yeni bir borçlandırma sistemi yerine gerçekten ödenebilir şartlarda bir yapılandırma istediğini; haciz ve bloke baskısı altında yaşamak yerine işini büyütmek ve istihdam sağlamak istediğini belirtti.

"TEFECİLER BİLE BU FAİZİ REVA GÖRMEZ"

Gelinen noktada uygulanan faiz yükünün katlanılamaz bir seviyeye ulaştığını ve vatandaşların artık "Tefeciler bile bu faizi reva görmez" diyerek isyan ettiğini dile getiren Türkoğlu, haciz baskısını geçici olarak kaldıran bu düzenlemenin boğulmak üzere olan bir insana kısa süreli nefes vermekten farksız olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin günü kurtaran pansuman tedbirlere değil; üretimi destekleyen ve vatandaşın ödeme gücünü esas alan kalıcı çözümlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"ZAFER PARTİSİ OLARAK TALEBİMİZ NETTİR"

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, daha önce uygulanan 7440 sayılı Kanun'da olduğu gibi vergi ve SGK borçlarındaki gecikme faizlerinin ve cezalarının tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. Devletin görevinin vatandaşını faiz yükü altında ezmek değil, onun üretmesini ve ayakta kalmasını sağlamak olduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Esnaf ayakta kalırsa ekonomi ayakta kalır. Zafer Partisi olarak talebimiz nettir: Esnafı değil, faizi silin! Nas dediniz, şimdi faize faiz alıyorsunuz. Adil ve sürdürülebilir bir yapılandırma sistemi oluşturulmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.