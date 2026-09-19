Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Ataköy beldesi, yetiştirdiği akademisyen ve hekim sayısıyla dikkat çekiyor. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, köy derneğinin tuttuğu envanter kayıtları bölgeden bugüne kadar 100'ü aşkın profesör ve 300'den fazla tıp uzmanı çıktığını doğruladı.

Eski adı Şur olan yerleşim yeri, Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında bulunuyor. Biyografi envanterleri ve üniversite kadro kayıtları incelendiğinde, Ataköy doğumlu bilim insanlarının İstanbul Tıp Fakültesi, Hacettepe, Ankara ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi önde gelen kurumlarda görev aldığı görülüyor.

BU BAŞARININ TEMELİNDE NE YATIYOR?

Bölgedeki tarım arazilerinin yetersizliği ve coğrafi şartların zorluğu, aileleri çocuklarını eğitime yönlendirmeye mecbur bıraktı. Ekonomik kalkınmanın tek yolu olarak okumanın görülmesi, zamanla yerel bir eğitim seferberliğine dönüşerek nesilden nesile aktarılan bir geleneği oluşturdu. Köyden çıkan ilk akademisyenlerin rol model olması, bu sürecin hızlanmasını sağladı.

ATAKÖYLÜLER DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Köy sakinlerinden Mustafa Çelik, elde edilen sonucun bir tesadüf olmadığını belirtti. Büyüklerinin 'Kurtuluş kalemdedir' sözüyle büyüdüklerini ifade eden Çelik, köylerinde çocuklara okuyup okumayacağının değil, hangi branşı seçeceğinin sorulduğunu kaydetti. Çelik ayrıca, Türkiye'nin birçok hastanesinde kendi köylerinden bir doktorla karşılaşmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.