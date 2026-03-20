ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK EŞİK

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Şentürk, yarışın seyrini belirleyebilecek bir maçın altını çizerek olası senaryolar üzerinden şans hesaplamasında bulundu.

YÜZDE 90 VURGUSU TRABZONSPOR MAÇINA BAĞLI

Şentürk’ün değerlendirmesinde öne çıkan başlık Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması oldu. Eski futbolcu, Galatasaray’ın Trabzonspor maçını kazanması halinde şampiyonluk ihtimalinin “yüzde 90’lara” kadar yükseleceğini ifade etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Ligdeki zirve hesaplarının bir maçla ciddi biçimde değişebileceğine işaret eden bu yorum, sezonun kritik döneminde futbol gündemini hareketlendirdi. Şampiyonluk yarışındaki her puanın önem kazandığı süreç, Alanya’daki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.